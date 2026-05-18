Kredi kartı harcamalarında rekor!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar üzerinden yapılan toplam harcama tutarı nisan döneminde, bir önceki yılın aynı zaman dilimine kıyasla yüzde 44 oranında tırmanarak 2 trilyon 559,6 milyar TL seviyesine ulaştı.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışverişler ile temassız ödeme kanallarındaki hızlı genişleme sürerken, toplam işlem adedi ise 1,8 milyar sınırına yerleşti. Mağazalarda fiziki olarak yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ünün temassız olarak tamamlanması dikkat çekti.

TÜRKİYE’DEKİ TOPLAM KART SAYISI 462 MİLYONA ULAŞTI

Nisan ayı sonu itibarıyla Türkiye genelindeki kart stokuna bakıldığında; kredi kartı sayısı 147,6 milyon adet, banka kartı sayısı 216,0 milyon adet ve ön ödemeli kart sayısı ise 98,4 milyon adet olarak kayıtlara geçti.

2025 yılının nisan ayı verileriyle bir kıyaslama yapıldığında, kredi kartı miktarında yüzde 11’lik, banka kartı miktarında ise yüzde 2’lik bir artış grafiği gözlendi. Buna karşın ön ödemeli kart adedinde yüzde 3 oranında bir gerileme yaşandı. Piyasadaki toplam kart stoku ise yıllık bazda yüzde 4 oranında yukarı yönlü hareket ederek 462,0 milyon adede erişti.

KREDİ KARTLARI ASLAN PAYINI ALDI: BORÇLANMA KATLANDI

Halkın ve tüketicilerin harcamalarında kullandığı kart tiplerinin dağılımı, borçlanma eğilimini net şekilde yansıttı. Toplam 2.559,6 milyar TL'lik nisan ayı kartlı ödeme hacminin; 2.185,2 milyar TL'lik devasa kısmı doğrudan kredi kartları vasıtasıyla gerçekleştirildi. Harcamaların 366,8 milyar TL'sinde banka kartları tercih edilirken, yalnızca 7,6 milyar TL'lik bölümünde ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Yıllık büyüme hızları incelendiğinde, kredi kartı ile yapılan harcamalardaki artış oranı yüzde 44, banka kartı harcamalarında ise yüzde 48 olarak ölçüldü. Ön ödemeli kartlar üzerinden yapılan harcama tutarında ise yüzde -60 oranında sert bir çöküş meydana geldi.

Kartlı işlemlerin adet bazındaki gelişimi de benzer bir tablo sundu. Toplam ödeme adedi yıllık yüzde 14 tırmanışla 1,8 milyar adede çıkarken; bu işlemlerin 1.059,7 milyon adedi kredi kartlarıyla, 740,5 milyon adedi banka kartlarıyla ve 32,0 milyon adedi ön ödemeli kartlarla icra edildi. Ödeme adetlerindeki yıllık büyüme hızı kredi kartlarında yüzde 16, banka kartlarında yüzde 20 olurken, ön ödemeli kart işlem adetlerinde yüzde -57 gerileme saptandı.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİ VE TEMASSIZ ÖDEMEDE ARTIŞ TRENDİ

Tüketicilerin dijital alanlardaki harcama hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 oranında artış göstererek 756,9 milyar TL'ye tırmandı. Bu doğrultuda internet kanalıyla yapılan kartlı harcamaların toplam bütçe içindeki payı yüzde 30 seviyesine oturdu. İnternet üzerinden gerçekleştirilen kartlı işlem adedi ise yıllık yüzde 11 artışla 249,2 milyon adede yükselirken, bu işlemlerin toplam adet içindeki payı yüzde 14 olarak hesaplandı.

Hızlı tüketim reaksiyonlarını gösteren temassız ödeme mekanizmalarında ise işlem adedi geçen yılın nisan dönemine göre yüzde 16 yükselerek 1.233,7 milyon adet oldu. Temassız ödeme yönteminin toplam mali hacmi ise yıllık yüzde 51 gibi yüksek bir oranla artarak 855,0 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.