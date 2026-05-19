Korktular: 52 bin kişi telaşla seyahatini iptal etti! Olan Türkiye'ye oldu

Küresel belirsizlikler ve bölgedeki savaş iklimi nedeniyle yabancı turistler seyahat rotalarını Türkiye'den çevirirken, Sun Express'in sadece mayıs ayı için planladığı 52 binden fazla koltuğu apar topar iptal ettiği ifade ediliyor.

28 Şubat tarihinde Ortadoğu coğrafyasında tırmanışa geçen yüksek askeri ve siyasi tansiyon, haftalardır yerini büyük bir küresel belirsizlik dalgasına bıraktı. Başta Ortadoğu bölgesi olmak üzere dünya genelindeki pek çok ülkenin turizm verilerine darbe vuran bu istikrarsızlık süreci, Türkiye ekonomisini de doğrudan yaralamaya başladı. Geçtiğimiz yıl turizm istatistiklerinde rekor üstüne rekor kıran Türkiye, mayıs ayı ile birlikte açılan yeni turizm sezonuna beklentilerin çok altında kalan zayıf bir taleple başlangıç yaptı.

TÜRKİYE'YE AYRILAN 52 BİNİ AŞKIN KOLTUK APARTOPAR SİLİNDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait internet sitesinde kaleme aldığı güncel yazısında, turizm sektörünün içine düştüğü vahim finansal tablonun sayısal verilerini paylaştı. Avrupa genelinde turizm taşımacılığı koridorunun en önemli aktörleri arasında konumlanan ve Türk Hava Yolları'nın (THY) da doğrudan ortağı olduğu Sun Express firmasının, Türkiye uçuşları için ayırdığı tam 52 bin 731 koltuğu iptal ettiğini aktaran Altaylı, bu yıl genel turizm sezonunda yüzde 25 seviyesine ulaşabilecek kitlesel bir daralma yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Fatih Altaylı'nın sektörel analizinden öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde sıralandı:

"Turizmde bu yıl işlerin pek de iyi gitmeyeceğinin sinyallerini anlattığım yazımdan sonra turizm sektöründen epey bir arayan oldu. Şunu hemen söyleyeyim, “Yandık, bittik mahvolduk” durumu yok ama ciddi ciddi iptaller var, Mayıs ayı son derece kötü geçti. Önümüzdeki ayların iyi geçeceğine ya da kayıpları telafi edeceğine dair bir emare de yok. Bunu işkembeden değil, verilere bakarak söylüyorum. Türkiye’ye turist taşıyan en önemli charter firmalarından biri olan THY ve Lufthansa ortaklığı Sun Express Havayolları Türkiye’ye taşımayı planladığı turist sayısını revize etti. Sun Express’in iptal ettiği koltuk sayısı 52 bin 731. Bu da yaklaşık yüzde 25 civarında bir düşüş anlamına geliyor. Bu, sektörün bu yıl uğrayacağını öngördüğü kayıpla hemen hemen aynı oranda. Rusya pazarını siyasi nedenlerle, Avrupa pazarını ekonomik nedenlerle, nispeten hayli küçük olan İran pazarını savaş nedeniyle kaybediyoruz ve toplam kayıp yüzde 20 ila 30 arasında olacak gibi duruyor. Bu yıl çok şükür tarımsal don yok. Ama zannederim seneye Mehmet Şimşek’in bahanesi hazır. Savaş ve savaşa bağlı olarak turizm gelirlerindeki düşüş nedeniyle hedeflerin tutmadığını anlatacak. Ama her ne hikmetse hiçbiri asıl nedenin Türkiye’deki hukuk ve adalet olduğunu söylemeyecek"

TOPLAM KAYIP YÜZDE 30'U BULACAK

Turizm sektörünün bu yıl tecrübe etmesini beklediği finansal kayıp oranlarıyla havacılık devinin iptal kararlarının birebir örtüştüğünü vurgulayan Altaylı, yazısında krizin yapısal nedenlerine de yer verdi.

Yazıya göre Türkiye; Rusya pazarını tamamen diplomatik ve siyasi gerekçelerle, Avrupa pazarını içeride yaşanan yüksek ekonomik maliyetler ve enflasyon sebebiyle, görece daha dar bir hacme sahip olan İran pazarını ise bölgedeki sıcak savaş iklimi yüzünden kaybediyor. Yaşanan bu üçlü kırılma neticesinde, ülkenin toplam turist ve döviz kaybının yüzde 20 ila yüzde 30 bandı arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.