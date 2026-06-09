Köprüler otoyollar bitti sıra belediyelere geldi

Türkiye genelindeki 1.407 belediye, 41 il özel idaresi ve 262 mahalli idare birliği, mülkiyetlerinde bulunan değerli gayrimenkullerin satışı için yasal düzenleme için Meclis'in onayı bekleniyor.

Mevcut mevzuata göre, Özelleştirme İdaresi’nden farklı olarak gayrimenkullerini sadece ‘peşin’ bedelle satabilen mahalli idareler, taksitli satış yasağı nedeniyle kent merkezlerindeki değerli varlıklarını hızla nakde çeviremiyordu. Bu engeli ortadan kaldırmak isteyen AKP, taksitle gayrimenkul satışı yapılmasına izin veren kritik maddeyi son torba yasa teklifine ekledi.

KÖPRÜLER OTOYOLLAR BİTTİ SIRA BELEDİYELERE GELDİ

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek Genel Kurul aşamasına gelen düzenleme, yerel yönetimlerde devasa bir özelleştirme dalgası başlatmaya hazırlanıyor.

Düzenleme için hazırlanan etki analizinde, taksit yasağı nedeniyle mülklerin satışında zorluklar yaşandığı itiraf edildi.

Yapılan hesaplamalara göre mahalli idareler, 2025 yılının tamamında 100 milyar lira civarında gayrimenkul satışı gerçekleştirmişti.

Ancak bu yeni yasal vizeyle birlikte, taksit imkanının getirilmesiyle yıllık taşınmaz satışlarının 2 ila 3 kat birden katlanabileceği öngörülüyor.

300 MİLYAR LİRALIK SATIŞIN KAPISI ARALANDI

Yasa teklifinin yasalaşması durumunda, yerel yönetimlerin elindeki kupon arsa, arazi, lojman ve sosyal tesislerin satışı üzerinden yıllık 200 ila 300 milyar liralık devasa bir hacmin oluşması bekleniyor.

Yıllar 2024 Payı

(Milyon TL) 2025 / 9 Ay Payı

(Milyon TL) Yıllık Gelir 1.420.679 1.478.428 Gayrimenkul Satış Geliri 76.228 79.903 Gayrimenkul Satış Gelirinin

Toplam Gelir İçindeki Payı %5.36 %5.40

Yeni düzenleme, özellikle merkezi bütçeden pay alırken kaynak sıkıntısı yaşayan, borç yükü altındaki muhalefet belediyeleri için de büyük bir risk barındırıyor.

Mali darboğazdan çıkış arayan muhalefet belediyelerinin, bu taksitli satış formülünü 'tek çare' olarak görüp kent merkezlerinde halkın kullanımına ait olan kamu arazilerini ve değerli tesisleri hızla elden çıkarmak zorunda kalacaklarından endişe ediliyor.