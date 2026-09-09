Köprü ve otoyollardan sonra şimdi de İşsizlik Fonu'na el attılar!

İktidarın 3 yıllık ekonomi programı geçtiğimiz pazar günü Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı.

Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon hedefinden bütçe gelir-giderlerine kadar bir çok veri de yer aldı.

PLANDA FON AÇIK VERİYOR

Bunlardan en dikkat çekenlerden biri de İşsizlik Sigortası Fonu’na ilişkin plan oldu. Bülent Ecevit’in 1999 yılında kurduğu ve işsizlik, ekonomik kriz dönemlerinde kaynak olması beklenen fonun açık verdiği görüldü.

Fon kaynakları 2027’den 2029'a kadar harcanacak. Bu yılı 303 milyar lira fazlayla kapatacak olan fon dengesi, 2027 yılında 350 milyar liraya çıkması gerekirken aşırı harcamalarla 152 milyar liraya düşecek.

Yıllık gelirle gider arasındaki farkı gösteren bu denge, 2028 yılında 139 milyara ve 2029 yılında 90 milyar liraya kadar inecek.

SEÇİM İÇİN Mİ HARCAYACAK?

Sözcü’den Erdoğan Süzer'in yaptığı hesaplamalara göre iktidar işsizin fondaki parasından en az 625 milyar lirayı harcayacak ve bu seçim için olacak.

İşsizlik Fonu'nda temmuz ayı itibarıyla 817 milyar lira para bulunuyor.

Dikkat çeken bir değer durum ise, iktidar, fon kaynaklarını en son pandemi döneminde bu şekilde kullanmıştı.

Erdoğan Süzer haberinde iktidarın işsizin parasını dağıtara seçim için oy toplayacağını iddia etti.