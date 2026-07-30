Konut yatırımında en çok kazandıran il belli oldu! 14 yılda kendi parasını çıkarıyor

Konut piyasasında gayrimenkul yatırımının kendini amorti etme süresi, son 2 yılda belirgin bir düşüş yaşayarak 2008 yılından bu yana en düşük seviyelerini gördü. Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre, TCMB'nin Konut Birim Fiyatları ve Değerlemesi Yapılan Konutların Birim Kiraları verileri üzerinden yapılan hesaplamalarda Türkiye genelinde 2022 yılında yaklaşık 25,8 yıla kadar çıkan geri dönüş süresi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 16,7 yıl seviyelerine kadar indi. Bu sert düşüşün arkasındaki temel etken ise kira fiyatlarının konut satış fiyatlarından çok daha hızlı bir şekilde artması oldu. Böylece ev sahiplerinin yatırım maliyetlerini kira gelirleriyle çıkarma süreleri neredeyse 10 kısalmış oldu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE BENZER DÜŞÜŞ TABLOSU

Türkiye genelindeki bu düşüş eğilimi, ülkenin en büyük 3 kentinde de kendini açıkça gösterdi. İstanbul'da 2022'nin ikinci çeyreğinde 24,9 yıl olan amortisman süresi 2026 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 16,4 yıla geriledi. İzmir'de 2022'nin ikinci çeyreğinde 26,2 olan geri dönüş süresi 2026'nın ikinci çeyreğinde 16,5 yıla düştü, 3 büyük il arasındaki en yüksek süreye sahip olan Ankara'da da 2022'nin ikinci çeyreğinde 26,4 yıldan 2026'nın ikinci çeyreğinde 16,5 yıla indi.

YATIRIMIN EN HIZLI DÖNDÜĞÜ ŞEHİR BATMAN

Ortalama metrekare satış ve kira fiyatları baz alınarak yapılan bölgesel incelemelerde ise dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Yatırımcısına parasını en hızlı geri kazandıran il, 14,4 yıl amortisman süresiyle Batman oldu. Batman'ı 14,8 yıl ile Şanlıurfa ve 15,1 yıl ile Kilis izledi. Karabük, Tekirdağ, Düzce, Kocaeli, Artvin, Bilecik ve Malatya da amortisman süresinin en kısa olduğu ilk 10 il arasında yer aldı.

Diğer yandan konut yatırımının geri dönüşünün en uzun sürdüğü iller ise 20 ile Isparta ve Muş olarak belirlendi. Bu illeri 19,5 yıl ile Muğla, 19,4 yıl ile Burdur ve 19,3 yıl ile Aksaray takip etti. Trabzon, Karaman, Nevşehir, Antalya ve Yozgat da yatırımın geri dönüş süresinin en uzun olduğu bölgeler arasında yer aldı.