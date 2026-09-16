Konut fiyatları açıklandı: En yüksek artışın yaşandığı iller belli oldu

Türkiye'de Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustos ayında aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 23 oranında artış kaydetti. Fiyatlar nominal olarak yükseliş gösterirken, enflasyondan arındırıldığında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 6,5 oranında geriledi. Yeni Kiracı Kira Endeksi ise aynı dönemde yıllık yüzde 26,4 artış gösterdi.

KONUT FİYAT ENDEKSİ 236,8'E YÜKSELDİ

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izleyen KFE, Ağustos 2026'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 236,8 seviyesine çıktı. Endeks yıllık bazda nominal olarak yüzde 23 yükselirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile düzeltilmiş reel değişim yüzde 6,5 düşüş olarak gerçekleşti.

Büyükşehirlerdeki gelişmeler de dikkat çekti: İstanbul'da konut fiyatları aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 26,3 artış gösterdi. Ankara'da aylık artış yüzde 1,5, yıllık artış yüzde 24,8 olurken, İzmir'de fiyatlar aylık yüzde 2,7, yıllık yüzde 23,3 oranında yükseldi.

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 27 İLE DOĞU İLLERİNDE

Bölgesel bazda konut fiyatlarında en yüksek yıllık artış yüzde 27 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş bölgesinde görüldü. İstanbul yüzde 26,3 ile üst sıralarda yer alırken; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon bölgesindeki yıllık artış yüzde 25,7 olarak kaydedildi.

Buna karşın en düşük yıllık artış yüzde 13 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde gerçekleşti.

YENİ KİRALARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 26,4

Yeni Kiracı Kira Endeksi ağustos ayında aylık yüzde 2,3 artarak 336,2 seviyesine ulaştı. Endeks yıllık bazda nominal olarak yüzde 26,4 yükselirken, reel olarak yüzde 3,9 oranında geriledi.

Yeni kiralarda İstanbul, aylık yüzde 4,9 ve yıllık yüzde 34,5 oranındaki artışla üç büyük il arasında açık ara öne çıktı. Ankara'da yeni kiralar aylık yüzde 2,6, yıllık yüzde 28,3 artarken; İzmir'de ise aylık yüzde 5,4, yıllık yüzde 25,5 oranında yükseliş gösterdi.