Koçfinans'ın tamamı Ford Otosan'a geçiyor

Rekabet Kurulu, Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin (Ford Otosan), Koç Finansman AŞ'nin (Koçfinans) yüzde 100 oranında payını devralmasına resmen izin verdi.

REKABET KURULU'NDAN ONAY ÇIKTI

Ford Otomotiv tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, Rekabet Kurumu’nun onay kararı doğrultusunda sürecin son aşamaya geldiği belirtildi. Yapılan hamleyle birlikte, daha önce grup içinde çok ortaklı bir yapıda bulunan tüketici finansmanı şirketi Koçfinans, tamamen Ford Otosan’ın kontrolü altına girmiş olacak.

"KAPANIŞ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Devralma işleminin hukuki takvimine ilişkin Ford Otomotiv tarafından piyasalara duyurulan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin, Koç Finansman AŞ'de (Koçfinans) yüzde 100 oranında pay edinmesine Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir. Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında öngörülen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."

OTOMOTİV VE FİNANSMAN TEK ÇATI ALTINDA

Türkiye'nin en köklü finansman şirketlerinden biri olan Koçfinans’ın tamamen Ford Otosan bünyesine geçmesi, sadece bir hisse değişimi değil, stratejik bir entegrasyon olarak yorumlanıyor.

Piyasa uzmanları, Ford Otosan'ın bu hamleyle birlikte araç satışı ile taşıt kredisi/finansman hizmetlerini tek bir çatı altında birleştirerek operasyonel gücünü artıracağını belirtiyor. İç piyasadaki makroekonomik dalgalanmaların ve yüksek faiz ortamının sürdüğü bu dönemde, otomotiv devinin kendi finansman şirketinin direksiyonuna tamamen geçmesi, müşterilere sunulacak kredi ve kampanya esnekliği açısından stratejik bir avantaj sağlayacak.