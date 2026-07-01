Koç Holding'in dev iştirakinde 130 milyon dolarlık satış tamamlandı

Koç Holding iştiraki Ford Otosan, Koç Finansman A.Ş.'nin devralınmasına ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu. Devralma sürecinin tamamlandığına dair açıklama Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıldı.

130 MİLYON 533 BİN DOLAR ÖDENDİ

Yapılan açıklamaya göre; pay devir işlemleri tamamlandı. Toplam 100 milyon TL nominal değerli payların tamamı için yapılan hesaplamaların ardından 130 milyon 553 bin 547 dolar 41 cent ödendi.

HİSSELERİN TAMAMI DEVRALINDI

Devir öncesinde Koç Holding şirket hisselerinin yüzde 50'si Arçelik yüzde 47'sini ve diğer Koç Holding iştirakleri ise toplamda yüzde 3'ünü elinde bulunduruyordu. Yapılan işlemle beraber Ford Otosan hisselerin tamamını devraldı.

AMAÇ FİNANSMAN FAALİYETLERİNİ DAHA İYİ YÖNETMEK

Ford Otosan bu hamleyle finansman faaliyetlerinin daha iyi yönetilmesini, satış süreçlerinin desteklenmesini ve müşteri deneyiminin geliştirilmesini hedefliyor.