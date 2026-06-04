Koç Holding, Avrupalı savunma devini satın aldı

Türkiye sınırları içerisindeki otomotiv ve savunma sanayi kollarının öncü aktörleri arasında yer alan Koç Holding iştiraki Otokar, Romanya topraklarında sınai üretim gerçekleştiren Automecanica S.A. unvanlı savunma sanayi kuruluşunun sermayesinde bulunan yüzde 96,77’lik pay paketinin mülkiyetini edinme sürecini tamamladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamanın detaylarına göre, taraflar arasında 29 Nisan 2026 tarihinde imzalanmış olan Pay Alım Satım Sözleşmesi metninde bağlayıcı kılınan bütün kapanış yasal şartları eksiksizce ifa edildi ve payların mülkiyet devri hukuken kesinleşti.

MİLYONLARCA EUROLUK ÖDEME PLANININ MALİ DETAYLARI

Gerçekleştirilen finansal devralma işleminin parasal boyutuna dair KAP mecrasına teknik raporlama yapan Otokar, geçmiş periyotlardaki mutabakat zaptı ve resmi kontrat imza günlerinde karşı tarafa aktarılan kümülatif 10 milyon euro miktara ilave olarak yeni bir nakit transferinin daha gerçekleştirildiğini bildirdi.

Satın alınan Automecanica firmasının 31 Aralık 2025 vadeli mali bilançolarında yer alan net borç miktarı ile net işletme sermayesi kalemlerinin büyüklüğü baz alınarak icra edilen finansal hesaplamalar neticesinde, satıcı pozisyonundaki taraflara 46 milyon 744 bin 143 euro tutarında ek bir ödeme daha yapıldı.

Geriye kalan 25 milyon euroluk finansal bakiyenin ise nakit güvence fonu şeklinde bloke altında tutulacağı, yasal imza sürecini takip eden 3 senelik zaman dilimi içerisinde periyodik taksitler halinde ödeneceği ya da satıcı ortakların resmi bir teminat mektubu ibraz etmesi durumunda serbest kalacağı duyuruldu.

Tüm bunlarla birlikte, nihai hisse edinim bedeli, firmanın 31 Mayıs 2026 tarihi verileri dikkate alınarak net borç ve net işletme sermayesi tutarları üzerinden yürütülecek olan kapanış sonrası finansal düzeltme operasyonuyla birlikte netlik kazanacak.

STRATEJİK HEDEF: BÖLGESEL ZIRHLI ARAÇ PROJELERİ

Atılan bu küresel ticari adımla beraber, Romanya coğrafyasında konuşlu sınai üretim bantlarına, mühendislik altyapısına ve faaliyet yürütmek için zorunlu olan yasal üretim lisanslarına haiz durumdaki Automecanica, yerli firmanın bağlı ortaklığı unvanını resmen elde etti.

Otokar, kurgulanan bu yeni idari ve hukuki kurumsal şema vasıtasıyla, Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Projesi bünyesinde planlanan tüm ticari ve sınai operasyonları aracı kurumlar olmaksızın, doğrudan doğruya Automecanica şirketi üzerinden sevk ve idare edecek.

Dev şirket bu sayede Doğu Avrupa bölgesindeki ticari nüfuzunu ve operasyonel üretim gücünü yukarı taşımayı amaçlıyor.