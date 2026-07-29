Kıymetli madenler artık borsada işlem görecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli bir ağırlığa ve saflık derecesine sahip olan işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital ortama taşınması ile Borsa İstanbul çatısı altında işlem görmesine yönelik esasları düzenledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

BİREBİR FİZİKİ KARŞILIĞI DARPHANE VEYA BORSADA TUTULACAK

Hayata geçirilen tebliğe göre, belirli bir ağırlıkta ve saflık derecesinde olan işlenmemiş kıymetli madenlerin borsada işlem görebilmesi için, birebir fiziki karşılıklarının Darphane veya Borsa bünyesinde muhafaza edilmesi şartı getirildi.

DİJİTAL MADEN 'KRİPTO VARLIK' STATÜSÜNDE SAYILMAYACAK

Kıymetli madenler, Borsa üyeleri arasında transfer yapılmasına olanak tanıyan, dağıtık defter teknolojisi altyapısına sahip özel bir sistem üzerinden dönüştürülebilecek. Bu dönüştürme işlemini merkezi takas kuruluşları gerçekleştirecek.

Ortaya çıkan bu dijital kıymetli madenler; bir sermaye piyasası aracı, sermaye piyasası araçlarına özgü haklar sunan kripto varlık ya da platformlarda işlem gören bir kripto varlık olarak kabul edilmeyecek. Bu varlıklar "gayri maddi varlık" niteliğindeki dijital kıymetli maden olarak tanımlanacak. Söz konusu varlıkların Borsada işlem görebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşünü alması zorunlu olacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, daha önceden gayri maddi varlık niteliğindeki dijital kıymetli madenlere dönüştürülmüş varlıkların borsada alınıp satılabilmesi için de yine Bakanlığın onayı istenecek. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi ve kayıtların tutulmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra Borsa tarafından hazırlanacak düzenlemelerle netleştirilecek.

RAFİNERİLERE 1 AYLIK SÜRE SINIRI VE YENİ BİLDİRİM ZORUNLULUKLARI

Yayımlanan tebliğ ile Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) çatısı altındaki rafinerilere yönelik yeni yükümlülükler de yürürlüğe kondu. Düzenlemeye göre, tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla Bakanlığa başvuru yapan ve başvuru değerlendirme süreci halen devam eden Türkiye'de yerleşik tüzel kişilerin, üretimlerini mutlaka KMTS kapsamında yapması zorunlu hale getirildi.

KMTS bünyesinde üretim yapması zorunlu kılınan rafinerilerin, tebliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde KMTS kayıt işlemleri için Darphaneye başvuru yapması gerekecek.

Bahsi geçen rafineriler, KMTS kayıt işlemlerinin Darphane tarafından onaylanmasını takip eden bir ay içerisinde; kayıt tarihinden daha önce ürettikleri ancak henüz satışını gerçekleştirmedikleri standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenleri sisteme kaydetmekle mükellef olacak.