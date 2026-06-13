Kiracıların son günleri! 3. faz devreye girdi: e-Devlet'ten bildirilecek

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülen e-Kira Sözleşmesi hizmetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KİRACILARIN SON GÜNLERİ! 3. FAZ DEVREYE GİRDİ

Sözleşmelerin 4 Kasım 2024 itibarıyla vatandaşların, 9 Mayıs 2025 itibarıyla da emlak danışmanları ve yetkili kişilerin kullanımına sunulduğunu hatırlatan Akçam, hem vatandaşların hem de emlakçıların resmi işlemlerini yürüttüğü sistemde 3'üncü fazın devreye girdiğini söyledi.

Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda e-Kira Sözleşmesi hizmetine "Hata Düzelt" ve "Güncelle" fonksiyonlarının eklendiğini belirten Akçam, yeni düzenlemenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından geçen 15 günlük süre içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebilecek. 'Güncelle' fonksiyonu ile de sözleşmede yer alan tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabilecek."

E-DEVLET'TEN BİLDİRİLECEK

Güncelleme işlemlerinin, barkodlu belgenin oluşturulmasını takip eden 15'inci günden itibaren sözleşme süresi boyunca gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Akçam, güncelleme sonrasında oluşturulan yeni belgenin ana sözleşmeye bağlı "ek protokol" olarak düzenlenebileceğini anlattı.

Karşı tarafça onaylanmayan güncelleme taleplerinde ise mevcut sözleşmenin yasal geçerliliğini korumaya devam edeceğine işaret etti.

Emlakçıların uygulamaya geçişte herhangi bir sorun yaşamadığını belirten TEDB Başkanı, "Uygulamanın daha da sorunsuz ilerlemesi için sektör temsilcilerimize Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca eğitim verilecek. Yakında tüm sektör için zorunlu olacak uygulamanın detayları uzmanlarca anlatılacak" diyerek sistemle ilgili güncellemelerin de süreceğini dile getirdi. (AA)