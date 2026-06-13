Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Kiracıların son günleri! 3. faz devreye girdi: e-Devlet'ten bildirilecek

Kiracıların son günleri! 3. faz devreye girdi: e-Devlet'ten bildirilecek

Kiracıların son günleri! e-Kira sözleşmesi hizmetinde 3. faz devreye girdi. e-Devlet'ten bildirilecek sözleşmelere hata düzeltme ve güncelleme fonksiyonları eklendi. Yakında tamamen zorunlu olacak sistemde güncelleme yapmak için son 15 gün...

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kiracıların son günleri! 3. faz devreye girdi: e-Devlet'ten bildirilecek

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülen e-Kira Sözleşmesi hizmetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KİRACILARIN SON GÜNLERİ! 3. FAZ DEVREYE GİRDİ

Sözleşmelerin 4 Kasım 2024 itibarıyla vatandaşların, 9 Mayıs 2025 itibarıyla da emlak danışmanları ve yetkili kişilerin kullanımına sunulduğunu hatırlatan Akçam, hem vatandaşların hem de emlakçıların resmi işlemlerini yürüttüğü sistemde 3'üncü fazın devreye girdiğini söyledi.

Kiracıların son günleri! 3. faz devreye girdi: e-Devlet'ten bildirilecek - Resim : 1

Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda e-Kira Sözleşmesi hizmetine "Hata Düzelt" ve "Güncelle" fonksiyonlarının eklendiğini belirten Akçam, yeni düzenlemenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

Haziran ayı kira artış oranı belli olduHaziran ayı kira artış oranı belli oldu

"Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından geçen 15 günlük süre içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebilecek. 'Güncelle' fonksiyonu ile de sözleşmede yer alan tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabilecek."

E-DEVLET'TEN BİLDİRİLECEK

Güncelleme işlemlerinin, barkodlu belgenin oluşturulmasını takip eden 15'inci günden itibaren sözleşme süresi boyunca gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Akçam, güncelleme sonrasında oluşturulan yeni belgenin ana sözleşmeye bağlı "ek protokol" olarak düzenlenebileceğini anlattı.

Kiracıların son günleri! 3. faz devreye girdi: e-Devlet'ten bildirilecek - Resim : 3

Karşı tarafça onaylanmayan güncelleme taleplerinde ise mevcut sözleşmenin yasal geçerliliğini korumaya devam edeceğine işaret etti.

Kira parası kardeş kanı döktü: Kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı!Kira parası kardeş kanı döktü: Kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı!

Emlakçıların uygulamaya geçişte herhangi bir sorun yaşamadığını belirten TEDB Başkanı, "Uygulamanın daha da sorunsuz ilerlemesi için sektör temsilcilerimize Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca eğitim verilecek. Yakında tüm sektör için zorunlu olacak uygulamanın detayları uzmanlarca anlatılacak" diyerek sistemle ilgili güncellemelerin de süreceğini dile getirdi. (AA)

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Kira E-Devlet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro