Kendi hatalarını düzelten yapay zeka dönemi başladı

Anthropic, yapay zekâ ajanlarının kendi deneyimlerini bağımsız olarak analiz etmelerine, geçmiş görevlerden kalıplar çıkarmalarına ve gelecekteki oturumlardaki davranışlarını iyileştirmelerine olanak tanıyan Claude Managed Agents platformu için yeni bir Rüya Sistemi (Dreaming) tanıttı.

Geliştiriciler bunu, modeli yeniden eğitmek zorunda kalmadan hatalarından kademeli olarak ders çıkarabilen, kendi kendini düzelten yapay zeka sistemlerine doğru atılan bir adım olarak adlandırıyor.

YAPAY ZEKANIN GİZLİ DÜNYASI: CLAUDE ARTIK "UYURKEN" ÖĞRENİYOR!

Anthropic, San Francisco'da düzenlenen yıllık Code with Claude konferansında, Outcomes ve Multi-Agent Orchestration adlı iki yeni teknolojiyi de halka açık beta sürümünde tanıttı. İlki, ajanların çalışmalarını önceden tanımlanmış kalite kriterlerine göre otomatik olarak kontrol etmelerini sağlarken, ikincisi karmaşık görevleri birden fazla uzmanlaşmış yapay zeka ajanı arasında bölüştürüyor.

Anthropic, Dreaming'i temel yeniliği olarak görüyor. Yapay zekanın bir konuşmanın bağlamını veya kullanıcının tercihlerini basitçe sakladığı geleneksel belleğin aksine, Dreaming "uyku modunda" ayrı bir analiz süreci olarak çalışıyor.

Sistem, periyodik olarak geçmiş temsilci oturumlarını inceler, tekrar eden kalıpları, hataları ve başarılı çözümleri arar, ardından bunları metin notlarına ve gelecekteki çalışmalar için yapılandırılmış talimatlara dönüştürür.

Anthropic, bunun sinir ağının kendisinin yeniden yazılmasını veya ağırlıklarının değiştirilmesini içermediğini vurguluyor. Yapay zeka doğrudan "yeniden eğitilmiyor". Bunun yerine, ajan kendi "kılavuzlarını" oluşturuyor; bu da kendisinin gelecekteki sürümleri için bir tür rehber niteliğinde.

Anthropic'in ürün araştırmaları başkanı Alex Albert, sistemi bir kişinin mesleki deneyim kazanmasına benzetiyor. Karmaşık bir görevi tamamladıktan sonra bir kişinin genellikle içsel bir beceri veya iş akışı geliştirdiğini, Dreaming'in ise aynı şeyi otomatik olarak yaptığını söylüyor; ancak bu sefer yapay zeka için.

Şirket, Ay'a iniş için otonom dronlar geliştiren Lumara adlı kurgusal bir havacılık ve uzay girişimiyle tanıtım yaptı. Sistem, aynı anda birden fazla yapay zekâ ajanı kullanıyor: biri iniş yeri seçmekten, ikincisi navigasyondan ve üçüncüsü de görevin genel başarısından sorumlu.

Bir dizi başarısız simülasyonun ardından ekip, Dreaming'i etkinleştirdi. Sistem, bir gecede önceki denemeleri analiz etti ve otomatik olarak ayrıntılı bir "iniş planı" oluşturdu. Ertesi gün, simülasyonun performansı önemli ölçüde arttı.

Anthropic, bu yaklaşımın modern yapay zeka ajanlarının en önemli sorunlarından birini çözmeye yardımcı olduğunu iddia ediyor: uzun ve karmaşık oturumlar sırasında kalite düşüşü. Şirket, "temiz bir bağlam penceresinde" çalışan tek bir düzeltme ajanının, aynı ajanın uzun bir mantık zinciri içinde çalışmasına kıyasla hataları genellikle daha iyi tespit ettiğini belirtiyor.

Aynı zamanda Anthropic, çoklu ajan sistemlerine olan odağını artırıyor. Çoklu Ajan Orkestrasyonu, tek bir "ana" ajanın, ayrı bağlam pencerelerine ve kendi araçlarına sahip uzmanlaşmış ajanlar arasında alt görevleri dağıtmasına olanak tanır.

Şirket, bu yaklaşımın, bir görevin tüm karmaşıklığını tek bir iletişim kutusuna sığdırmaya çalışmaktan daha etkili olduğuna inanıyor.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, şirketin büyümesinin beklentileri önemli ölçüde aştığını söyledi: Planlanan yıllık on kat büyüme yerine, Anthropic yıllık bazda tüketim ve gelirde 80 kat artış sağladı.

Ona göre, sürekli yaşanan işlem gücü yetersizliğinin sebebi budur. Şirket, Colossus veri merkezi aracılığıyla işlem altyapısını genişletmek için SpaceX ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Anthropic, önümüzdeki yıllarda yapay zeka platformlarının temel rekabet avantajının sadece "modelin zekası" değil, uzun üretim süreçlerinde güvenilir bir şekilde otonom olarak çalışabilme yeteneği olacağına inanıyor; bu yetenek hafıza, iç gözlem ve kademeli deneyim birikimiyle desteklenecek.