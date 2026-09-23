Kayyum yönetimine son verildi: 33 şirket için karar

Yaklaşık bir yıl önce Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önce el konulan şirketlerden 33’ünün holding yönetimine iadesine karar verildi. Bu kararla birlikte yaklaşık 140 şirketi kapsayan tedbirlerin bir bölümü kaldırılmış oldu.

İlk aşamada Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada holding bünyesindeki 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Savcılık, soruşturmanın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri üzerine başlatıldığını açıklamış; holding şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz para girişleri yapıldığı, paranın şirketler arasında dolaştırılarak izinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgeler kullanıldığı iddialarını gündeme getirmişti. Can Holding yöneticileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgütü yönetme ve örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltilmişti.

EL KONULAN ŞİRKET SAYISI DAHA SONRA ARTTI

Operasyon yalnızca ilk gün el konulan 121 şirketle sınırlı kalmadı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildikten sonra 19 Eylül 2025’te dokuz şirkete daha kayyım atandı. 22 Eylül’de ise Doğa Koleji’nin bağlı bulunduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ hakkında da TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Soruşturma daha sonra Can Holding’in 2024 sonunda medya varlıklarını satın aldığı Ciner Grubu’na doğru genişledi. Savcılık, Can Holding ile Park Holding arasında mali ve ticari ilişkiler bulunduğunu ve bu işlemlerin suç gelirlerinin aklanmasına hizmet ettiği yönünde "kuvvetli şüphe" oluştuğunu açıklamıştı. 30 Eylül 2025’te Can Holding ve Ciner Grubu çatısı altındaki 18 şirkete daha TMSF kayyum olarak atandı. Bu aşamada Kasımpaşa Spor Kulübü de TMSF yönetimine geçen kuruluşlar arasına girdi. İlk operasyonda ise Can Holding’in medya ve eğitim alanındaki en önemli varlıkları arasında bulunan Habertürk, Show TV, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji de tedbir kapsamındaydı.

BÜYÜK ŞİRKETLERDE TEDBİR SÜRÜYOR

Trendhaber'in aktardığına göre yaklaşık 140 şirketten 33’ünün Can Holding’e iadesine karar verildi. Holding açısından daha büyük ekonomik ve kurumsal ağırlığa sahip Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Kasımpaşa Spor Kulübü gibi kuruluşlardaki tedbirlerin ne zaman kaldırılacağı konusunda ise henüz bir takvim bulunmuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen karar doğrultusunda iadesine karar verilen 33 şirket şu şekilde sıralandı:

Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi

Za Filo Kiralama Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Enerji Gaz Anonim Şirketi

Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi

Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi

Golden Hill Turizm ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi

Beşcanlar İthalat İhracat Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Men Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

Fatih Holding Anonim Şirketi



Ccn Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi



Acn Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi



Avrupa Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi



Boğaziçi Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi



Rüzgar Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi



Ken Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi



Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi



Zc Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi



Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi



Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi



Tectone Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi



Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Can Karton Kağıt ve Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Towtech Tütün Mamulleri ve Filtre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

European Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Boğaziçi Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Şirketi

Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi

Propus Makaron Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi

Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi

Tares Teknoloji Ürünleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi

GÖREVLERE SON VERİLDİ

Kararla birlikte şirketlerin yönetim ve müdürler kurullarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından oluşturulmasına yönelik uygulama da sonlandırıldı. Fon Kurulunun çeşitli kararlarıyla şirketlere atanan yönetim ve müdürler kurulu başkanları, üyeleri, icra kurulu başkanı (CEO) ve genel müdürlerin görevlerine de son verildi.