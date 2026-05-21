Kaynağı belirsiz paraya muafiyet gelirken esnafın borcu 10 katına çıkacak

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen, tartışmalı "varlık barışının" da dahil olduğu torba yasadaki düzenleme ile esnaf ve KOBİ'ler, vergi borçlarında yüzde 39'u bulan yüksek faiz yüküyle baş başa bırakılacak. Düzenleme ile vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarında taksit süresi 72 aya çıkarılacak. Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere yönelik yeni 'varlık barışı' düzenlemesinin de yer aldığı torba yasadan, üretici ve esnafa yüksek maliyetli borçlanma çıktığı ifade ediliyor.

VERGİ BORCUNDA TAKSİT SÜRESİ 72 AYA ÇIKIYOR

Sözcü'nün haberine göre düzenleme ile vergi ve SGK borçlarında daha önce 36 ay olan tecil taksitlendirme süresi 72 aya (6 yıl) yükseltiliyor. Ancak tecil faiz oranının yüzde 39 olması nedeniyle, 1 milyon liralık borcun 6 yıl sonunda 10 milyon liraya ulaşacağı hesaplanıyor.

1 MİLYON LİRALIK BORÇ 10 MİLYON LİRAYA ULAŞIYOR

İstanbul Ticaret Odası Mali Müşavirlik Meslek Komitesi Üyesi Numan Sağ, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“1 milyon lira vergi borcu olan bir mükellefi düşünelim. 2 yıllık ödemediği süreler eklendiğinde vergi borcu, gecikme zammıyla 3 milyon liraya çıkacak. 72 ay yani, 6 yıl tecille taksitlendirdiğinde borcu 10 milyon lirayı bulacak. Düzenlemenin vatandaşın ve şirketlerin beklediği gerçek bir yapılandırma modeli olmadığı çok net. Taksit süresini 72 aya çıkarmak tek başına bir çözüm değil.”

UZMANLARDAN VE ESNAF TEMSİLCİLERİNDEN ELEŞTİRİLER

Vergi Uzmanı Prof. Dr. Murat Batı, düzenlemeyi şu sözlerle eleştirdi:

“Sürenin uzatılması ekstra faiz demek. 6 yıl boyunca yüzde 39 faiz ödeniyor. Faizden tekrar faiz alınıyor. Bu aleni şekilde faizin de faizini almak.”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek faizli yapılandırma esnafı rahatlatmıyor. Böyle bir ortamda yüksek maliyetli yapılandırmaların altından kalkmaları mümkün değil.”

CHP'li Cevdet Akay ise şöyle konuştu:

“Esnaf da KOBİ de faiz yükü altında eziliyor. Esnafın beklentisi açık: Faizler dondurulsun, gecikme faizleri silinsin.”

YILLIK MALİYET YÜZDE 44

Numan Sağ, vergi borcunda teminatsız tecil sınırının 1 milyon liraya yükseltilmesinin sorunları çözmediğini belirterek şunları ekledi:

“Kamu alacaklarında gecikme zammı aylık yüzde 3,7, bunun yıllık maliyeti yüzde 44 seviyesinde, tecil faizi ise yüzde 39. Piyasada nakit sıkışıklığı bu kadar derinken; KOBİ'nin, esnafın, üreticinin geçmiş vergi borcunu, SSK primlerini, vergi ödemesi, kira ve diğer kredi giderleri ile taksitlerini aynı anda ödemesini beklemek bile yanlış. Yeniden yapılandırılma gerekli.”