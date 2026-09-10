Katlanabilir iPhone’un fiyatını gölgede bırakan hesap! TRT’ye giden para ortaya çıktı

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Türkiye’de 229 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtilen katlanabilir iPhone modeli üzerinden iktidarın vergi politikasını eleştirdi. Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Telefon katlanabilirmiş… 110 alete, 120 devlete ve illa ki batasıca TRT. Olacak iş değil” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

“230 BİN LİRANIN 120 BİN LİRASI DEVLETE”

Akdoğan, paylaşımında yer alan videoda katlanabilir telefonun yaklaşık 230 bin TL’lik fiyatını değerlendirdi. Telefonun 110 bin TL’lik bölümünün ürünün kendisine, kalan 120 bin TL’nin ise vergilere gittiğini belirtti.

Akdoğan, söz konusu 120 bin TL’lik tutarın yaklaşık 65 bin TL’sinin ÖTV, 40 bin TL’sinin KDV, 13 bin TL’sinin TRT payı ve 1 bin TL’sinin Kültür Bakanlığı payından oluştuğunu söyledi.

“Düşünebiliyor musunuz? 230.000 liraya bir telefon alacaksınız, 110.000 lirası telefona ait, 120.000 lirasını devlete veriyorsunuz” diyen Akdoğan, “Ya böyle bir vergi düzeni olabilir mi?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

ABD İLE TÜRKİYE FİYATLARINI KARŞILAŞTIRDI

Türkiye’deki vergi yükünün teknoloji ürünlerinin fiyatlarını yükselttiğini ifade eden Akdoğan, ABD’deki fiyatlara da dikkat çekti.

ABD’de eyaletlere göre yüzde 6, 7 ve 8 oranlarında değişen vergiler uygulandığını belirten Akdoğan, katlanabilir telefonun ABD’de yaklaşık 103-104 bin TL’ye alınabileceğini söyledi.

Akdoğan, Türkiye’de ise telefonun yaklaşık 110 bin TL’lik bedeline ek olarak 120 bin TL civarında vergi ödendiğini savunarak, “Telefonunuz katlanabilir olsun istiyorsanız 230.000 lirayı gözden çıkartıyorsunuz” dedi.

“BİZİM İNSANIMIZ DAHA MI DEĞERSİZ?”

Yüksek vergi oranlarını eleştiren Akdoğan, Türkiye’de yaşayan gençlerin ve vatandaşların ABD ve Avrupa’daki tüketicilerden daha pahalıya teknoloji ürünü almak zorunda bırakılmasını eleştirdi.

“Bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz, bizim insanımız Amerika’daki, Avrupa’daki insanlardan daha mı değersiz?” diye soran Akdoğan, “Nedir yahu bu vergi? Nasıl kalkılacak bu işin altından?” ifadelerini kullandı. Akdoğan ayrıca, bu kadar yüksek vergi alınmasının vatandaşların ekonomik durumunu zorlaştırdığını belirterek vergi sistemine tepki gösterdi.

“İLK TELEFONDAN VERGİ ALINMAYACAK”

Akdoğan, iktidara gelmeleri halinde gençlerin teknoloji ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için yeni bir düzenleme yapacaklarını söyledi. YENİ Parti’nin çözüm önerisini de açıklayan Akdoğan, “Bizim iktidarımızda gençlerin ilk telefonundan hiç vergi alınmayacak, daha sonra da teknolojik aletlere gençler çok daha ucuza ulaşacak” dedi.

Akdoğan, YENİ Parti lideri Özgür Özel’in daha önce verdiği söz doğrultusunda herkesin teknolojik ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlayacaklarını ifade etti.