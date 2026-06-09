Kast ajansları ve menajerlik şirketleri listede! 42 milyon TL ceza!

Rekabet Kurumunun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan resmi bildiriye göre; KASTDER ile kast ajansı ve menajerlik alanında faaliyet gösteren şirketlerin, ajans komisyon oranlarını ve sağlanan hizmet şartlarını ortaklaşa saptadıkları belirlendi.

Sektör temsilcilerinin rekabeti engelleyecek nitelikte hassas bilgi alışverişinde bulundukları, bunun yanı sıra kast ajanslığı, kast direktörlüğü ve yapımcılık işlerini tek elde toplayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u çiğnedikleri iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada karar çıktı.

Yapılan incelemeler neticesinde; yasanın ilgili maddelerinin ihlal edildiği hükmüne varılarak, soruşturmaya konu olan dernek ile beraberindeki 36 şirkete tam olarak 42 milyon 163 bin 586 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

TEŞEBBÜSLERE GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Rekabet Kurulu, ilgili piyasada adil ve etkin bir rekabet ortamının yeniden tesis edilebilmesi amacıyla ceza alan dernek ve şirketlere yönelik bir dizi bağlayıcı yaptırım ve kural listesi tebliğ etti. Alınan kararlar doğrultusunda şu kurallara uyulması zorunlu kılındı:

Kast direktörlüğü faaliyeti ile kast ajansı veya menajerlik işleri bundan sonra aynı ekonomik ortaklık ya da şirket yapısı altında bir arada yürütülemeyecek. Bu iki faaliyeti tek çatı altında sürdüren firmalar, iş kollarından birini şirket ana sözleşmesinden çıkartarak fiili olarak bitirecek.

Yapımcılık, menajerlik ve kast ajansı faaliyetleri aynı ekonomik yapı içinde birlikte icra edilemeyecek. Kast ajansları ile menajerler, kadrolarındaki yetenekleri dahil ettikleri projelerde yapımcı adına başka hiçbir operasyonel görev üstlenemeyecek.

Söz konusu üç faaliyeti bir arada yapan firmalar, faaliyet alanlarından bir tanesini şirket ana sözleşmesinden tamamen silerek ticari olarak sonlandıracak.

Yapımcı firmalar ile kast ajansları ve menajerler arasında oyuncuların projelerde yer almasına dair yürütülen pazarlıklarda, bir oyuncunun kadroya dahil edilmesi, ajanstaki diğer oyuncuların da kadroya alınması şartına bağlanamayacak. Sektördeki "paket oyuncu" zorunluluğu yasaklanacak.

KASTDER'in kurumsal yapısı, yalnızca kast ajansı ve menajerlik faaliyeti yürüten şirketlerin üyelik kaydı yapabileceği biçimde yeniden kurulacak. Derneğe üye olan tüm firmalar; kast direktörlüğü, yapımcılık ve menajerlik faaliyetlerinin bir arada yürütülemeyeceği konusunda resmi olarak bilgilendirilecek.

Oyuncu seçim görüşmelerinde bir yeteneğin rol almasının başka bir adayın da işi alması şartına bağlanamayacağı kuralı dernek yönetimi tarafından üyelerine tebliğ edilecek.

KASTDER, kendi resmi internet sitesi üzerinden söz konusu maddelerden doğan rekabet endişelerine dair hazırlanan aydınlatma ve bilgilendirme metnini sürekli olarak yayımlayacak.

CEZA YAĞAN FİRMALARIN TAM LİSTESİ

Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde idari para cezası kesilmesine karar verilen sektörün önde gelen şirketleri ve şahıslar şu şekilde sıralandı:

"Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti, Alkış Yapım Reklam Bilişim İnşaat Turizm ve Organizasyon Hiz. Ltd. Şti, Ali Sabuncugil Menajerlik Oyunculuk Seslendirme Hizmetleri Ltd. Şti, Ayça Kardeş Menajerlik ve İletişim Hiz. Ltd. Şti, Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti, Deniz Tüney Tanıtım Turizm ve Halkla İlişkiler Pazarlama Ltd. Şti, Ebru Acar Menajerlik Ltd. Şti, En Teknik Elektrik İnşaat Taah. Bilgisayar Ajans Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti, Esra Akkoyunlu Menajerlik Prodüksiyon Ltd. Şti, Gülay Çiko Yapım Org. ve Tic. Ltd. Şti, Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti, ID İletişim Danışmanlık AŞ, Kahraman Özden, Medyatek Film Yapım Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti, Neslihan Uzer Kast Danışmanlığı Film Prodüksiyon Yapım Ltd. Şti, Nimet Atasoy Menajerlik AŞ, Önem Günal Ajans ve Menajerlik AŞ, Özlem Duran (Özlem Duran Menajerlik), Özlem Oğuz Oyuncu Danışmanlığı San. Tic. Ltd. Şti, Pamuk Karakoç (Sofita Menajerlik), People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti, Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti, Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti, Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti, Rezzan Çankır Film Yapım Reklam Halkla İlişkiler Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti, RSD Yapım ve Kast Hizmetleri Ltd. Şti, Sahne Güzeli Menajerlik Oyunculuk Hiz. Tan. Reklam ve Danışmanlık Ltd. Şti, SM Menajerlik Tic. Ltd. Şti, Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti, Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti, TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti, Tümay Özokur Film-Reklam Tic. ve San. Ltd. Şti, Uğurcan Keleş, Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti, Yüzde Yüz Oyunculuk Seslendirme ve Prodüksiyon Ltd. Şti ve KASTDER."