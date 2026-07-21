Karara iki gün kala ABD'li dev Türkiye için tahminini açıkladı

Morgan Stanley Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir değerlendirme raporu yayımladı. Hazırlanan raporda, Orta Doğu bölgesinde yeniden alevlenen askeri gerginliklerin ve bu durumun petrol fiyatlarında tetiklediği yükseliş dalgasının, Türkiye ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi.

Bankanın analizine göre Türkiye; Mısır, İsrail ve Güney Afrika ile birlikte, Ortadoğu menşeli jeopolitik krizlerden ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalardan en fazla olumsuz etkilenen CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) ülkeleri arasında bulunuyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE TEHDİT ALTINDA

Enerji maliyetlerinde yaşanan bu sert artışın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürme hedeflerini ve dezenflasyon sürecini doğrudan riske attığı belirtildi. Ekonomistler, perşembe günü gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde yaptıkları değerlendirmede, maliyetlerdeki tırmanış baskısının, beklenen faiz indirim döngüsünün başlamasını geciktirebileceğinin altını çizdi.

YENİ BİR FAİZ ARTIŞI İHTİYACI DOĞABİLİR

Raporda piyasaları bekleyen asıl tehlikeye de vurgu yapıldı. Yükselişe geçen enerji fiyatlarının, döviz kurları üzerinde yaratacağı yenilenen baskılar, küresel risk iştahındaki zayıflama eğilimi veya iç talebin beklenenden daha güçlü kalması gibi faktörlerin, sadece ilk faiz indirimini ertelemekle kalmayacağı uyarısı yapıldı.

Söz konusu olumsuzlukların, potansiyel olarak yeni bir parasal sıkılaştırma (faiz artışı) ihtiyacını dahi gündeme getirebileceği ifade edildi.

DAHA GÜÇLÜ BİR İNDİRİM İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?

Morgan Stanley analistleri, mevcut riskli senaryoların aksine, faiz indirim süreçlerinin daha agresif veya daha erken başlayabilmesi adına ekonomi genelinde bazı spesifik şartların olgunlaşması gerektiğine dikkat çekti.

Raporda yer alan analize göre; aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün hızlanması (aylık dezenflasyonun ivme kazanması), döviz kurlarında eksiksiz bir istikrarın sağlanması ve ekonomik büyümede çok daha belirgin bir yavaşlama görülmesi durumunda, TCMB'nin elinin rahatlayacağı ve daha derin bir gevşeme sürecinin desteklenebileceği kaydedildi.