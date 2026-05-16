Karahan 'enflasyon' dedi sıkılaştırmanın sinyalini verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMM) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Karahan, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun tereddütsüz sıkılaştırılacağını vurguladı.

KKM VE REZERVDE BAŞARI GÖRDÜ

Başkan Karahan, ekonomi programının meyvelerini vermeye başladığını belirterek Merkez Bankası bilançosundaki iki büyük değişimi paylaştı:

Bir dönem 143 milyar dolara kadar ulaşan Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin fiilen sıfıra yaklaştığı duyuruldu.

TCMB brüt rezervlerinde süreç boyunca 100 milyar doların üzerinde net artış sağlandığı kaydedildi.

"ENFLASYONDA GÖRÜNÜM ODAKLI VE İHTİYATLI DURUŞ"

Mayıs 2024 tarihinden itibaren enflasyonda genele yayılan bir düşüş (dezenflasyon) eğiliminin gözlemlendiğini ifade eden Karahan, faiz kararlarının veri odaklı ve dinamik bir süreçte alındığını belirtti. Karahan, para politikasına ilişkin şu mesajları verdi:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu; talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, adımlarını toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla almaktadır. Ancak son dönem gelişmelerinin etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

KÜRESEL EKONOMİDE JEOPOLİTİK RİSK UYARISI

Kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde jeopolitik risklerin yukarı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çeken Karahan, küresel belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Buna karşın yurt içinde temel mal ve hizmet grubunda ılımlı seyrin devam ettiğini, iç talepteki dengelenmenin ve sıkı finansal koşulların dezenflasyon sürecini desteklediğini ekledi. Karahan, "Ekonomide büyüme sürerken jeopolitik riskler gidişatta belirleyici olacak" dedi.

REEL SEKTÖRLE ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM

TCMB'nin karar alma süreçlerinde reel sektörden alınan saha verilerinin kritik önemde olduğunu söyleyen Karahan, Konya ve çevre illerde sadece 2026 yılında 200, son 5 yılda ise toplam 2 bin 723 firma görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sahadan elde edilen yapısal ve konjonktürel geri bildirimlerin, ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılarak politikalara yön verdiği ifade edildi.