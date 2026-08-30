Karabat ekonomide gizlenen tehlikeyi açıkladı: Faturasını yarın çocuklarımız ödeyecek

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye'nin ekonomi politikaları nedeniyle üretimden uzaklaşıp ithalata bağımlı hale geldiğini belirterek kapsamlı veri setleriyle iktidara eleştirilerde bulundu. Karabat, tüketim odaklı büyümenin sürdürülebilir olmadığını ve mevcut yapının geleceğe borç yüklediğini ifade etti.

"BORÇLAN, İTHAL ET, TÜKET DAYATMASI" VE SANAYİ İSTİHDAMINDAKİ KAYIP

İktidarın uzun süredir tüketime dayalı bir model uyguladığını savunan Karabat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AKP, Türkiye’ye yıllardır tüketimin yarattığı sahte bir refah hikayesi dayatıyor. Üretme, yatırım yapma, fabrika kurma! Bunun yerine borçlan, ithal et, tüket! Rakamlar gerçeği anlatıyor."

İstihdam piyasasındaki yapısal dönüşüme dikkat çeken Karabat, 2025 yılı verilerini paylaşarak sanayiden hizmetler sektörüne doğru bir kayma yaşandığını belirtti:

"2025’te sanayinin istihdamdaki payı yüzde 20,7’den yüzde 20,2’ye geriledi. Sanayide çalışan sayısı bir yılda 168 bin kişi azaldı. Hizmetlerde ise 318 bin kişi arttı ve hizmetlerin istihdamdaki payı yüzde 59’a ulaştı. Türkiye’nin istihdam yapısı fabrikadan hizmetlere doğru kayıyor."

2026'NIN İLK ÇEYREĞİ VE DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ

2026 yılının ilk çeyrek büyüme ve harcama kalemlerini ele alan Karabat, üretim ile tüketim arasındaki makasın açıldığını vurguladı:

"2026’nın ilk çeyreğine bakın: Ekonomi: +%2,5, Hanehalkı tüketimi: +%4,8, Sabit sermaye yatırımları: +%3,0, Sanayi: -%0,8, Net ihracatın büyümeye katkısı: -2,5 puan. Buna nasıl sağlıklı bir üretim ekonomisi diyebilirsiniz? Tüketim büyüyor, sanayi küçülüyor."

Son dış ticaret verilerini de tablonun bir parçası olarak sunan Karabat, açığın büyümeye devam ettiğini kaydetti:

"Son dış ticaret rakamları da aynı tehlikeyi gösteriyor. Temmuz'da ihracat yüzde 2,9, ithalat ise yüzde 5,1 arttı. Dış ticaret açığı yüzde 13,6 büyüdü. Sadece 7 ayda 60,5 milyar dolar açık verdik. Enerji ve altını çıkardığınızda bile Temmuz’da 2,4 milyar dolar açık var. Bu tablonun bir bahanesi kalmamıştır!"

YÜKSEK TEKNOLOJİ AÇIĞI VE FİNANSMAN BASKISI

Türkiye'nin teknoloji ticaretindeki dengesizliğe işaret eden Karabat, büyüme iddialarının sorgulanması gerektiğini belirtti:

"Daha vahim tablo ise teknolojide görülüyor. Yılın ilk 7 ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payı sadece yüzde 3,7. İthalattaki payı ise yüzde 12,1. Yani yüksek teknolojiyi dünyaya yeterince satamıyoruz, dünyadan satın alıyoruz. Sonra çıkıp 'Türkiye büyüyor' diye övünüyorlar. Nasıl büyüyoruz, ne üretiyoruz, ne satıyoruz? Asıl sorulması gereken budur."

Mevcut finansal yapının üreticiden ziyade rant odaklı çalıştığını öne süren Karabat, yüksek faiz ve "carry trade" baskısını şu ifadelerle açıkladı:

"Bu düzenin finansmanı da ortada: Yüksek faiz, dış kaynak, borçlanma ve carry trade. Yabancı yatırımcı parasını getiriyor, yüksek faizden yararlanıyor. Sanayici ise aynı ortamda yıllarca geri dönüşünü bekleyeceği fabrika yatırımının hesabını yapmak zorunda. Üretim riskini alan cezalandırılırken, paradan para kazananın ödüllendirildiği bir ekonomi uzun süre ayakta kalamaz. Yüksek enflasyonun üzerine yüksek finansman maliyetini koyun. Sanayiciye, 'Fabrika kur. Makine al. İşçi çalıştır. Enerji maliyetine katlan. Dünya ile rekabet et. İhracat yap. Yıllarca risk taşı' diyorsunuz. Diğer tarafta ise parasını faize koyan hiçbir üretim riski almadan yüksek getiri elde ediyor. Bu şartlarda üretim yatırımını nasıl teşvik edeceksiniz?"

"GERÇEK MÜCADELE SADECE FAİZ YÜKSELTMEK DEĞİLDİR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hizmet odaklı açıklamalarını eleştiren Karabat, sanayideki durumun arka plana itilmemesi gerektiğini ifade etti:

"Mehmet Şimşek, her fırsatta hizmet sektörünü övüyor. Sanayideki durumdan ise bahsetmiyor. Hizmet sektörü ve turizm elbette önemlidir. Ama hizmetler güçlü diye sanayideki kan kaybını görmezden gelemezsiniz. Bir ülkenin geleceğini sadece tüketim ve hizmetler üzerine inşa edemezsiniz. Türkiye’nin ihtiyacı yüksek katma değerli üretimdir."

Enflasyonla mücadelenin yalnızca para politikasıyla sınırlı kalamayacağını vurgulayan Karabat, yapısal tedbirlerin önemine değindi:

"Bir de adına 'enflasyonla mücadele' diyorlar. Enflasyonla gerçek mücadele sadece faizi yükseltmek değildir. Üretimi ve verimliliği artırırsınız. Tarımı ayağa kaldırırsınız. Teknoloji üretirsiniz. İthalata bağımlılığı azaltırsınız. Sanayiciyi yatırım yapamaz hale getirip ekonomiyi yüksek faizle soğutmak kalıcı bir kalkınma modeli değildir. Bu sadece zaman satın almaktır."

"FATURAYI GELECEK NESİLLER ÖDEYECEK"

Ekonomik modelin Türkiye'yi kalıcı bir ithalat bağımlılığına sürüklediğini savunan Karabat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye için asıl büyük tehlike budur. Üretmek yerine tüketen bir ekonomi. Tasarruf etmek yerine tüketen, fabrikaya yatırım yapmak yerine günü kurtaran, üretimden çok tüketime dayanan bir düzen. Borçla, sıcak parayla ve yüksek faizle yaratılan ekonomik canlılık gerçek refah değildir. Türkiye’nin ihtiyacı yeniden ÜRETİM EKONOMİSİDİR. AKP, bilerek Türkiye’yi üretimden çıkararak ithalata bağımlı hale getiriyor. Bunu diplomatik taviz olarak kullanıyor. Hizmet sektörü ve sıcak paranın gücüne güveniyor; ama büyük yanılgı içinde. Çünkü bugün tükettiğimiz sahte refahın faturasını yarın çocuklarımız ödeyecek!"