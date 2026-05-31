Kamu personelinin 4 aylık yolluğuna 7,6 milyar lira harcandı!

Yüksek ulaşım maliyetleri yüzünden tatil planlarını ertelemek zorunda kalan milyonların aksine, kamu kurumlarının görev amaçlı harcamalarında dikkat çekici bir artış yaşandı.

TASARRUF GENELGESİNE RAĞMEN...

Birgün'de yer alan habere göre, Kamu kurumlarının bütçe kullanım verileri, tasarruf tedbirlerine yönelik düzenlemelerin yolluk giderlerinde beklenen etkiyi yaratmadığını gösterdi. Yol, konaklama ve yemek giderlerini kapsayan harcamalar, yılın ilk dört ayında 7 milyar 660 milyon 821 bin liraya ulaştı.

Ekonomik krizin etkisiyle artan yaşam maliyetleri ve ulaşım ücretleri milyonlarca vatandaşın hareket alanını daraltırken, kamu personeline yönelik görevlendirme harcamalarının yüksek seviyesini koruması dikkat çekti.

HARCAMALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YURT İÇİ GÖREVLERE

Bütçe verilerine göre toplam yolluk giderlerinin önemli kısmını yurt içi görevlendirmeler oluşturdu. Ocak-Nisan döneminde yurt içi geçici görev yollukları için 4,2 milyar liralık kaynak kullanılırken, yurt dışı geçici görevler için yapılan harcama 699,9 milyon liraya ulaştı.

Kamu kurumlarının seyahat giderlerindeki yükseliş, önceki yıllardaki eğilimin de sürdüğünü gösterdi. Geçen yıl kamu personelinin yol, konaklama ve yemek giderleri için yapılan toplam harcama 28,8 milyar lirayı aşmıştı.