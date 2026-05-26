Kakao fiyatları uçtu, çikolata devi iflasa gitti

Ortadoğu'da tırmanan savaşın tetiklediği küresel hammadde, lojistik ve enerji krizleri, Avrupa’nın köklü sanayi devlerini birer birer dize getirmeye devam ediyor.

21 MAYIS İTİBARIYLA GEÇİCİ ÖZ YÖNETİM SÜRECİ BAŞLADI

Almanya merkezli şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, yaşanan ağır mali baskılar nedeniyle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Werl kentinde faaliyet gösteren firma için 21 Mayıs 2026 tarihinde mahkeme kararıyla "geçici öz yönetim" süreci başlatıldı.

Yaklaşık 50 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve bünyesinde 110 nitelikli personelin görev yaptığı çikolata üreticisinin, yeniden yapılandırma sürecini mevcut genel müdür Markus Luckey’nin liderliğinde sürdüreceği bildirildi. Süreci denetlemek üzere mahkeme tarafından geçici kayyum olarak ise tanınmış ekonomi hukukçusu Michael Schütte görevlendirildi.

"ÜRETİM DURMAYACAK, MAAŞLAR GÜVENCE ALTINDA"

BirGün'ün aktardığı finansal detaylara göre, iflas başvurusuna rağmen fabrikada çarklar şimdilik dönmeye devam edecek. Şirket yönetimi tarafından yapılan kurumsal açıklamada, üretim faaliyetlerinin kesintisiz süreceği, mevcut sipariş teslimatlarında ve tedarik zincirinde herhangi bir aksama yaşanmayacağı vurgulandı. En çok merak edilen konulardan biri olan 110 personelin durumuna da açıklık getiren yönetim, çalışan maaşlarının yasal güvence altında olduğunu ve ödemelerin yapılacağını duyurdu.

İFLASIN ARKASINDAKİ NEDEN

Şirket Yöneticisi Markus Luckey, fabrikayı iflas eşiğine getiren mali sıkıntıların temel nedenlerini net bir şekilde ortaya koydu.

Son dönemde küresel piyasalarda tarihi rekor seviyelere ulaşan kakao fiyatlarının Alman şekerleme sektörünü kelimenin tam anlamıyla felç ettiğini belirten Luckey; yükselen ham madde maliyetlerine, Avrupa genelinde bir türlü dizginlenemeyen yüksek enerji fiyatları ve artan personel giderlerinin de eklenmesiyle nakit akış dengesinin tamamen bozulduğunu ifade etti.

20'DEN FAZLA ÜLKEYE VE MICHELIN YILDIZLI LOKANTALARA SATILIYORDU

DreiMeister Spezialitäten’in iflas sürecine girmesi, markanın küresel pazar ağı düşünüldüğünde uluslararası gıda sektöründe de büyük şok yarattı. Şirketin ürettiği premium çikolata ürünleri bugün başta Avrupa olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyordu.

El yapımı ve özel reçeteli ürünleriyle tanınan markanın lüks müşteri portföyünde dünya devi otel zincirleri, uluslararası hava yolu şirketleri ve gurme lezzetler sunan Michelin yıldızlı lüks restoranlar yer alıyordu.