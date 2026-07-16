Kahve fiyatları artınca mekanı değiştirdiler!

Türkiye'deki kahve içme alışkanlıkları büyük bir değişim geçirerek ev ortamına taşındı. Versuni tarafından yürütülen araştırmada, Türkiye'deki toplam kahve tüketiminin yüzde 70'inin evlerde gerçekleştiği saptandı.

KAHVE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM

Araştırmada yer verilen verilere göre, evlerin yüzde 53'ünde geleneksel Türk kahvesi pişirilirken, aynı hanelerde yüzde 40 oranında latte, yüzde 33 oranında filtre kahve ve yüzde 31 oranında soğuk kahve tüketildiği belirlendi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Türk tüketicisinin kahveyi sadece bir ihtiyaç olarak görmediği; duygu durumuna, günün saatine ve sosyal ortama göre şekillenen kişiselleştirilmiş bir deneyim olarak tanımladığı vurgulandı. Şirket açıklamasında, "Versuni’nin tüketici içgörüleri, Türkiye’nin kahveyle kurduğu bağın dünyadaki diğer pazarlardan önemli ölçüde ayrıştığını gösteriyor. Batı pazarlarında kahve çoğunlukla güne başlama fonksiyonu taşırken; Türkiye, kahvenin gün boyuna yayıldığı ve güçlü sosyal anlamlar içerdiği 'Doğu tipi kahve kültürü' içerisinde yer alıyor" ifadelerine yer verildi.

KAHVE DENEYİMİNDE EVLER MERKEZ OLDU

Araştırma, tüketicilerin yüzde 72’sinin kahveyi belirli duygu ve çağrışımlarla ilişkilendirdiğini ortaya koyarken, yüzde 80'i "iyi kahve ikram etmenin misafiri özel hissettirdiğini", yüzde 55'i ise kahveyi günün yorgunluğunu atma anıyla eşleştirdiğini belirtiyor.

EVDE KAFE KALİTESİ BEKLENTİSİ

Bugünün tüketicisi evinde kahve hazırlarken standartlarla yetinmiyor. Verilere göre tüketicilerin yüzde 61’i evde hazırladığı kahvenin dışarıdaki kafeler kadar kaliteli olmasını bekliyor.

Yüzde 69’u kahvede lezzeti önceliklendirirken, yüzde 55’i aynı anda hız beklentisini de koruyor. Tüketicilerin yüzde 52’sinin kahve tercihini ruh haline göre değiştirmesi ise evdeki kahve makinelerinin artık çok daha esnek, akıllı ve zengin bir menü sunması gerektiğini ortaya koyuyor.