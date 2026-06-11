Kağıt üzerinde dost olabilirler ama Çinliler düşük fiyatlı Rus otomobillerini neredeyse bitirdiler!

Bu örnek bize Çinli üreticilerin, otomobil fiyatlarının düşük olduğu Rusya da dahil olmak üzere her pazara uyum sağlayabileceğini gösteriyor.

Çinli otomobil markaları, Batılı rakiplerin 2022'de terk ettiği Rus otomobil pazarının büyük bir bölümünü ele geçirdi ancak bir elin parmaklarını geçebilecek kadar az sayıda kalan Rus üreticiler şimdi protesto ediyor. Avtovaz, Çinlilerin tamamen haksız koşullar altında faaliyet gösterdiğinden şikayet ediyor. Avtovaz Başkanı Maksim Sokolov, Rus üreticilerinin karşılayamayacağı aşırı indirimler sundukları için Çinli markaları eleştiriyor. Aşırı düşük fiyatlar sunan Rus üreticilerin bile Çinlilerle rekabet edemediği bir durum söz konusu.

YÜKSEK VERGİLER VE %50 DÜŞÜŞ:

Rus devleti Çin markalarına karşı çoktan misilleme yaptı bile. Lisans anlaşmaları kapsamında doğrudan Rusya'da üretilmeyen otomobillere %70 ila %85 oranında gümrük vergisi uygulanıyor. Bu durum, Çin markalarının satışlarının 2025 yılında neredeyse %50 oranında düşmesine neden oldu. Aynı zamanda, yıl içinde Çin otomobillerini sergileyen 600'den fazla bayilik kapandı.

Bu örnek bize Çinli üreticilerin, otomobil fiyatlarının düşük olduğu Rus pazarı da dahil olmak üzere her pazara uyum sağlayabileceğini gösteriyor.