Japon gençleri arabaları neden terk ediyor?

Toyota bu yılın ilk çeyreğinde karında yüzde 49'luk bir düşüş bildirdi, Honda 70 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı ve Nissan uzun süredir kriz içinde.

Japon sanayisi için karanlık bir dönem. Ticaret grubu JAMA'nın düzenlediği son basın toplantısında Honda CEO'su Mibe Toshihiro, piyasayı sarsan bir açıklama yaptı. The Economist'in yazdığına göre, Çin'deki verimliliği incelemek için Şanghay'daki fabrikaları ziyaret ettikten sonra vardığı sonuç dürüsttü.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ VE DEĞİŞEN TÜKETİCİ TRENDLERİ: JAPONYA ÖRNEĞİ

Honda, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleri ve satışlardaki düşüş nedeniyle yaklaşık 70 yıl sonra ilk kez faaliyet zararı açıkladı. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinde bile durum çok daha iyi değil. Toyota, bu yılın ilk çeyreğinde kârında %49'luk bir düşüş bildirdi.

Ortadoğu'daki savaş ve Çin rekabetinin yanı sıra, geçen yıl uygulanan ABD gümrük vergileri de kar marjlarını daha da düşürüyor. Kriz sadece küresel değil, aynı zamanda ülke içinde de derinden kök salmış durumda. Japonya'da nüfus yaşlanıyor ve azalıyor, otomobiller ise gençler için artık eskisi kadar önemli değil.

Toyota'nın Japonya'daki satış müdürü Yoichiro Ichimaru, "Gençlerin ilgisi otomobillerden bilgisayar, cep telefonu ve dijital hizmetler gibi iletişim araçlarına kayıyor" diye açıklıyor.

Nissan krize ilk giren firma oldu ve şimdiden fabrikalarını kapatmaya ve büyük çaplı maliyet düşürme önlemleri uygulamaya başladı. Şimdi ise Japon otomobil devlerinin hayatta kalabilmek için daha yakın iş birliği yapmaları gerekeceği tahmin ediliyor. Geliştirme maliyetlerini paylaşarak, Japon markaları araç geliştirme maliyetlerini düşürmeyi umuyor.