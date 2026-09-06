İzmir'in gözbebeğinde 8 futbol sahası büyüklüğünde satış! Bakanlık duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, dört ilde bulunan toplam 7 taşınmaz ve taşınmaz grubunu özelleştirecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan duyuruya göre satışlar, 4046 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecek. İhaleler kapalı zarfla teklif alınmasının ardından yapılacak pazarlık görüşmeleriyle başlayacak. Süreç, görüşmelere devam edilen teklif sahiplerinin katılacağı açık artırmayla tamamlanacak.

İZMİR’DE EN GÖZDE YERİNDE İKİ SATIŞ

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da iki ayrı taşınmaz grubu ihaleye çıkarıldı.

Bunlardan ilki, toplam 35 bin 336,93 metrekare büyüklüğündeki 269 ada 1 parsel ile 4391 ada 1 parselden oluşuyor. Bir bütün hâlinde satılacak taşınmazlar için 60 milyon lira geçici teminat istenecek.

Alaçatı’daki ikinci ihale ise 405 ada üzerindeki 59, 60, 61 ve 62 numaralı parselleri kapsıyor. Toplam 24 bin 341 metrekarelik taşınmazlar için geçici teminat bedeli 70 milyon lira olarak belirlendi.

İki ihale için de son teklif verme tarihi 29 Eylül 2026 olacak. İhale şartnamesi bedeli 50 bin lira olarak uygulanacak.

KEMERBURGAZ VE GÖLBAŞI'NDA SATIŞ

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz’da bulunan 8 bin 732,07 metrekarelik taşınmaz için 30 milyon lira geçici teminat alınacak. Şartname bedeli 25 bin lira, son teklif tarihi ise 29 Eylül olarak açıklandı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Karagedik-İmar Mahallesi’nde yer alan 83 bin 682,85 metrekarelik taşınmaz da satışa çıkarıldı. İhale için 10 milyon lira geçici teminat ve 10 bin lira şartname bedeli belirlendi. Teklifler 29 Eylül’e kadar alınacak.

Gölbaşı Bahçelievler’deki 3 bin metrekarelik taşınmaz için ise 850 bin lira geçici teminat istenecek. Şartname bedeli 5 bin lira olan ihalenin son teklif tarihi 30 Eylül olacak.

MERSİN TAŞUCU’NDA İKİ İHALE YAPILACAK

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi’nde bulunan 10 bin 759,72 metrekarelik taşınmaz için geçici teminat bedeli 10 milyon lira olarak belirlendi. Şartname bedeli 25 bin lira olacak.

Aynı bölgedeki 969,22 metrekarelik diğer taşınmaz için ise 1 milyon 250 bin lira geçici teminat ve 5 bin lira şartname bedeli istenecek. Her iki ihale için de teklifler 30 Eylül’e kadar verilebilecek.

TEKLİFLER AYRI AYRI SUNULACAK

Gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar ve gayrimenkul yatırım fonları ihalelere katılabilecek. Belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine ilişkin hüküm bulunan dernekler de teklif verebilecek.

Birden fazla taşınmaz için başvuru yapılabilecek ancak her ihale için ayrı şartname alınması ve ayrı teklif sunulması gerekecek. Teklifler, son başvuru günü saat 18.00’e kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Ankara’daki adresine elden teslim edilecek.

YÜZDE 40’I PEŞİN ÖDENECEK

Teklifler Türk lirası üzerinden verilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecek. Vadeli seçenekte bedelin en az yüzde 40’ı peşin alınacak. Kalan tutar, yılda bir ödeme yapılması şartıyla en fazla 48 ayda tamamlanabilecek.

Vadeye bırakılan tutara yıllık yüzde 30 basit faiz uygulanacak. Kesin teminat mektubu verilmemesi durumunda, borcun tamamı ödenene kadar tapu devri yapılmayacak.

Özelleştirme işlemleri resim, vergi, harç ve KDV’den muaf tutulacak. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayacak.