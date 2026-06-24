İsviçre Türk maden suyunu toplatma kararı aldı! Fazlası kısırlığa yol açabiliyor

İsviçre, gıda güvenliği standartları nedeniyle Türkiye’den ithal edilen Sırma Maden Suyu için toplatma kararı aldı. LADES GmbH şirketi tarafından ülkede satılan maden sularında, yapılan analizler sonucu yüksek oranda bor elementi bulundu. Resmi kurumlar, tüketicilerden bu ürünü içmemelerini ve iade etmelerini istedi.

GERİ ÇAĞIRMA TEK BİR PARTİYİ KAPSIYOR

Alınan bu karar markanın bütün ürünlerini kapsamıyor. Toplatma kararı sadece 2 Eylül 2025 üretim ve 26 Kasım 2026 son tüketim tarihli özel bir parti için geçerli ilan edildi.

BOR LİMİTLERİ ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİYOR

Bu gelişme, ülkeler arasındaki mevzuat farklılıklarını yeniden gündeme getirdi. Maden sularında doğal olarak bulunan bor için dünyada tek bir sınır yok. Dünya Sağlık Örgütü litrede 2,4 miligramı sınır kabul ederken, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi günlük en fazla 8 miligrama izin veriyor.

Türkiye'de ise bor seviyesi litrede 8 ila 10 miligrama kadar normal sayılıyor. Alman uzmanlar da borun kuruyemişler gibi birçok gıdada zaten yüksek oranda bulunduğunu, bu yüzden sadece su üzerinden risk hesabı yapmanın yanıltıcı olabileceğini belirtiyor.

ŞİRKET: 'AB VE TÜRKİYE STANDARTLARINA UYGUN'

Danone bünyesindeki Sırma, ürünlerin İsviçre'ye doğrudan ihraç edilmediğini, aracı distribütörler tarafından götürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, maden sularının Türkiye ve Avrupa Birliği standartlarına tamamen uygun ve güvenli üretildiğini vurguladı.

Benzer bir durum 2024 yılında Beypazarı markasında da yaşanmış ve İsviçre'nin Avrupa Birliği'nden daha katı kurallar uygulaması gerekçe gösterilmişti.

KISIRLIĞA YOL AÇABİLİYOR

Bor vücut için gerekli bir madde olsa da uzun süre yüksek dozda alınması risk yaratabiliyor. Bilimsel çalışmalar, aşırı bor tüketiminin üreme sistemi, sperm kalitesi ve anne karnındaki bebek gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yapabileceğini gösteriyor. Sağlık örgütleri de bu riskleri önlemek için sınır değerler koyuyor.