İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), haziran ayı itibarıyla İstanbul kentindeki perakende fiyatları en çok yükselen ve gerileyen maddeleri kamuoyuna duyurdu.

Paylaşılan verilere göre, haziran döneminde bir önceki aya kıyasla indekste takibe alınan 336 ana üründen 184'ünün fiyat etiketinde artış kaydedilirken, yalnızca 71 ürünün fiyatı aşağı yönlü seyir izledi.

KÜÇÜK ESNAFTAN BÜYÜK HAKANLARA HER YERDE SOĞAN ZİRVEYE OTURDU

Geçen ay fiyatı en fazla tırmanan ürün yüzde 46,54'lük oranla kuru soğan olarak kayıtlara geçti. Mutfak bütçesini doğrudan sarsan kuru soğanı sırasıyla şu ürünlerdeki artışlar takip etti:

Patlıcan: yüzde 36,38

Limon: yüzde 26,57

Patates: yüzde 22,20

Sandalye: yüzde 18,00

Telefon ekipmanı: yüzde 15,38

Ütü: yüzde 14,63

Makyaj malzemeleri: yüzde 13,61

Havuç: yüzde 12,65

Gıda maddelerinin dışındaki diğer tüketim kalemlerinde de yükseliş ivmesi hız kesmedi. Fiyat artış oranları internet fatura harcamalarında yüzde 11,74, tekil masa fiyatlarında yüzde 10,28, yer fıstığında yüzde 9,40, salatalıkta yüzde 8,48 şeklinde gerçekleşti. Ücretli, dijital abonelikler yüzde 8,00 oranında zamlanırken; elektrik süpürgesi yüzde 7,74 ve bulaşık temizlik ürünleri yüzde 7,72'lik yükselişlerle listede yer buldu.

YAZ MEYVELERİNDE MEVSİMSEL ETKİ

Haziran ayında bir önceki aya göre fiyatında en belirgin düşüş kaydedilen ürünlerin başında yüzde 57,24'lük oranla kiraz yer aldı. Kirazı izleyen diğer indirimli ürünler ve düşüş oranları ise şu şekilde şekillendi:

Domates: yüzde 52,88

Araç kiralama ücreti (günlük): yüzde 40,33

Kıvırcık: yüzde 28,01

Uçak bileti ücreti: yüzde 27,83

Şeftali: yüzde 23,52

Erik: yüzde 22,71

Sivri biber: yüzde 18,16

Mevsimsel arz artışına bağlı olarak yaşanan bu düşüş trendi çarliston biberde yüzde 18,14, dolmalık biberde yüzde 17,51, kayısıda yüzde 17,49, taze fasulyede yüzde 16,25, çilekte yüzde 15,09 ve maydanozda yüzde 14,19 olarak ölçüldü. Şehirlerarası otobüs bileti ücretlerinde yüzde 12,47'lik bir gevşeme görülürken, mücevherat amaçlı altın fiyatları ise yüzde 9,06 oranında geriledi.