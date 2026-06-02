İstanbul'un zam şampiyanu belli oldu: Bayram etkisi!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 senesinin mayıs ayı itibarıyla megakent İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artış kaydeden ve en çok gerileyen ürünlerin listesini paylaştı.

3 ÜRÜNDEN 2'Sİ PAHALILAŞTI

İTO tarafından açıklanan endeks tablolarına göre, inceleme kapsamına dahil edilen 336 ana üründen 223 tanesinin fiyatı mayıs ayında bir önceki aya göre yükseliş kaydetti.

Aynı izleme döneminde fiyatında gerileme saptanan ürün sayısı ise sadece 44 ile sınırlı kaldı. Enflasyonist baskının ürünlerin geneline yayılmaya devam ettiği görüldü.

REYONLARDAKİ YANGIN: ERİK VE ULAŞIM KALEMLERİ CEP YAKIYOR

Gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunun içinde yer alan erik, mayıs ayı boyunca fiyatı en çok yukarı sıçrayan ürün olarak zam şampiyonluğu koltuğuna oturdu.

Megakentte erik fiyatları sadece bir aylık zaman zarfında yüzde 86,49 oranında rekor bir tırmanış sergiledi.

ULAŞIM FİYATLARI FIRLADI

Tüketicilerin bütçesini zorlayan fahiş artışlar sadece manav reyonuyla da sınırlı kalmadı. Kurban Bayramı öncesinde memleketine gitmek veya seyahat etmek isteyen milyonları doğrudan etkileyen ulaşım altyapısında büyük bir fiyat artışı yaşandı.

İTO verilerine göre, erik mahsulünün ardından fiyatı en çok fırlayan diğer harcama kalemleri ve artış oranları şu şekilde sıralandı:

Kısa dönemli araba kiralama ücretleri bir ayda yüzde 85,64 oranında fırladı.

Hava yolu ulaşım tescili olan uçak bileti fiyatları yüzde 41,42 oranında artış kaydetti.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs bileti fiyatları yüzde 25,80 oranında zamlandı.

Temel mutfak malzemelerinden maydanoz yüzde 20,80, teknoloji harcamalarından bilgisayar ekipmanları ise yüzde 18,48 oranında pahalılaştı.

MEVSİMSEL ETKİYLE BAZI SEBZELERDE SERT GERİLEME

Yaz aylarına girilmesi ve tarımsal üretimin artmasıyla birlikte, nisan ayında el yakan bazı sebze ürünlerinde ise hızlı bir fiyat kırılması ölçüldü. Mayıs ayında fiyatı en fazla düşüş gösteren ürün, yüzde 60,72'lik gerileme payı ile sivri biber oldu.

Sivri biberdeki bu mevsimsel ucuzlama trendini takip eden diğer gıda maddeleri ve düşüş oranları ise rapora şu sayılarla yansıdı:

Çarliston biber fiyatlarında yüzde 60,55 oranında aşağı yönlü düzeltme yaşandı.

Dolmalık biberde yüzde 47,53, patlıcanda ise yüzde 35,83 oranında ucuzlama saptandı.

Taze fasulye fiyatı yüzde 23,89, salatalık fiyatı ise yüzde 22,95 oranında gerileyerek halkın mutfak sepetine kısmi bir nefes aldırdı.

Ancak bu düşüşler, 223 ürüne gelen büyük zam dalgasının gölgesinde kaldı.