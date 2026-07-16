İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu alamayacak! İhale tutarı dudak uçuklattı

Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı hakkı için 250 adet taksi plakası ihalesi düzenlenecek. Her bir plaka gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilerek işletilecek. İhaleye başvurular 20 Temmuz 2026 saat 12.00'ye kadar alınacak, ihale ise 21 Temmuz 2026 saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

İHALE TUTARI DUDAK UÇUKLATTI

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, ihalede her bir uygulama bazlı taksi plakası için muhammen bedel 6 milyon 125 bin lira olarak belirlendi. Bu tutara yüzde 20 KDV eklendiğinde plaka bedeli 7 milyon 350 bin liraya ulaşıyor.

Ancak plaka bedeli tek başına yeterli olmuyor. Araç alımı, taksimetre, plaka tahsis ücreti ve diğer masraflarla birlikte kontak çevirebilmek için toplam yatırımın 9 milyon liranın üzerine çıktığı belirtiliyor.

İSTANBUL'UN YENİ TAKSİLERİ YOLDAN YOLCU ALAMAYACAK!

Yeni sistemde hizmet verecek taksiler yalnızca BiTaksi, Valo, BinBin, Uber, inDrive ve Yandex Go gibi uygulamalar üzerinden gelen çağrıları kabul edebilecek.

Bu araçların yoldan yolcu alması yasak olacak. Uygulama dışında müşteri taşınmasının tespit edilmesi halinde ilgili araçlar hakkında 46 bin lira para cezası uygulanabilecek ve 30 gün trafikten men yaptırımı devreye girebilecek.

DİĞER TAKSİLERLE FARKI NASIL ANLAŞILACAK?

Uygulama bazlı taksiler, diğer sarı taksilerden tasarımlarıyla ayrılıyor. Araçların ön bölümü beyaz, arka bölümü ise degrade geçişli sarı renkte bulunuyor. Plakaları ise 34 TUA ile başlıyor.

Bu araçlara yoldan binilmemesi gerektiği belirtilirken, uygulama üzerinden çağrılmadan yolcu taşımalarının mevzuata aykırı olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan bazı uygulama bazlı taksilerin taksi duraklarına kayıt yaptırdığı ve yoldan yolcu aldığı yönündeki iddiaların diğer taksiciler arasında tartışmaya neden olduğu belirtiliyor.

Akıllı taksimetre sistemi sayesinde uygulama gelirleri ile taksimetre kayıtlarının karşılaştırılabildiği, bu yolla usulsüz taşımacılığın tespit edilebildiği kaydediliyor.