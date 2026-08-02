İstanbul'un temmuz ayı zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri duyurdu. Verilere göre temmuzda 336 ana üründen 199'unun fiyatı artarken, 68 ürünün fiyatı geriledi. Geçen ay fiyatı en çok artan ürün yüzde 103,57'lik artışla sivri biber oldu. Sivri biberi yüzde 98,71 ile çarliston biber, yüzde 41,77 ile dolmalık biber ve yüzde 37,44 ile günlük araç kiralama ücreti takip etti.

Fiyat artışı, ameliyat ücretlerinde yüzde 20,18, oyuncakta yüzde 19,33, çilekte yüzde 17,08, şarapta yüzde 15,58, patateste yüzde 14,45, birada yüzde 12,73, şehirlerarası otobüs bileti ücretinde yüzde 12,38 oldu. Bunları yüzde 29,25 ile kuru soğan, yüzde 27,27 ile ıspanak, yüzde 25,43 ile akaryakıt (motorin/dizel), yüzde 20,36 ile laboratuvar tahlil ücreti, yüzde 20,18 ile uzman doktor muayene ücreti izledi.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN KİRAZ OLDU

Temmuz ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünlerin başında yüzde 39,57 düşüşle kiraz yer aldı. Kirazdaki bu düşüşü yüzde 23,79 ile salatalık, yüzde 22,38 ile taze fasulye ve yüzde 17,50 ile karpuz oldu. Bunları yüzde 17,20 ile limon, yüzde 16,69 ile kavun, yüzde 10,77 ile kıvırcık salata, yüzde 7,48 ile portakal, yüzde 6,71 ile şeftali izledi.

Fiyat düşüşü, yumurtada yüzde 6,34, yeşil soğanda yüzde 5,88, maydanozda yüzde 4,14, çocuk ayakkabısında yüzde 4,06, kadın eteğinde yüzde 3,99, kadın gömleğinde yüzde 2,94, patlıcanda yüzde 2,68 olarak gerçekleşti. (AA)