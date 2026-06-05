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Halk TV Ekonomi İstanbul'un dev Outlet AVM'sinin tek sahibi oldu

İstanbul'un dev Outlet AVM'sinin tek sahibi oldu

Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Optimum Premium Outlet AVM’nin kalan yüzde 50 hissesini satın alarak tek sahibi olmak için anlaşma sağladı. Rekabet Kurulu onayı sonrası AVM’nin tamamı Rönesans’ın mülkiyetine geçecek.

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İstanbul'un dev Outlet AVM'sinin tek sahibi oldu

Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'de tam mülkiyete giden süreçte önemli bir adım attı. Şirket, AVM’yi işleten Feriköy Gayrimenkul’ün kalan yüzde 50 hissesini satın almak üzere sözleşme imzaladı.

Sürecin tamamlanması Rekabet Kurulu onayına bağlı olacak.

İSTANBUL’UN DEV OUTLET AVM’SİNİN TEK SAHİBİ OLDU

Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Optimum Premium Outlet Alışveriş Merkezi’nin dolaylı tek mülkiyetini elde etmek üzere önemli bir adım attı. Şirket, AVM’yi işleten Feriköy Gayrimenkul’ün kalan yüzde 50 hissesini satın almak için sözleşme imzaladı.

İstanbul'un dev Outlet AVM'sinin tek sahibi oldu - Resim : 1

Şirket Yönetim Kurulu’nun 3 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda, halihazırda yüzde 50 ortak olunan Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kalan paylarının alınması için Euro Crescent Private Limited ile resmi sözleşme imzalandı.

İstanbul'un dev Outlet AVM'sinin tek sahibi oldu - Resim : 2

KAP’a yapılan açıklamada, pay devir sürecinin henüz tamamlanmadığı vurgulandı.

SÜREÇ REKABET KURULU ONAYINA BAĞLI

Hisse devrinin tamamlanarak Rönesans Gayrimenkul’ün ortaklık payını yüzde 100’e çıkarması, Rekabet Kurulu’nun vereceği izne bağlı olacak. Kurul onayının ardından Optimum AVM’nin tek sahibi Rönesans Gayrimenkul olacak.

İstanbul'un dev Outlet AVM'sinin tek sahibi oldu - Resim : 3

Şirket tarafından yapılan açıklamada, satın almanın stratejik ve finansal açıdan önemli olduğuna dikkat çekildi.

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Açıklamada, “Alışveriş merkezinin tamamının Şirketimize ait olacak olması portföyümüzün ve gelirimizin büyümesi açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi. Sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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