İstanbul'dan gidiyorlar! Bilet kalmadı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte şehirler arası otobüs taşımacılığında büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, bayram dönemi için ana sefer listelerinin tamamen dolduğunu ve ek sefer biletlerinin satışına başlandığını açıkladı.

GÜNLÜK SEFER HEDEFİ 1800’E YÜKSELDİ

Yaz sezonunun başlaması ve uzun tatil döneminin etkisiyle seyahat talebinin arttığını belirten Özcan, sektöre dair şu verileri paylaştı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından firmalara 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında ek sefer düzenleme müsaadesi verildi.

Geçen bayram döneminde günlük 1200-1300 seviyelerinde kalan sefer sayısının, bu bayramda günlük 1800 seviyesine ulaşması bekleniyor.

BİLET FİYATLARINA %30’LUK ARTIŞ

Birol Özcan, bayram öncesi fahiş fiyat artışı yapıldığına yönelik iddialara açıklık getirdi. Bakanlığın belirlediği tavan fiyat tarifesinin üzerinde bilet satılmasının yasal olarak mümkün olmadığını ve cezai yaptırımı bulunduğunu hatırlatan Özcan, fiyat değişimlerinin nedenini şöyle açıkladı:

"Yolcu yoğunluğu az olduğunda 700 liraya satılan bilet, yoğunluk olunca 800-900 liraya çıkınca vatandaş zam yapıldı sanıyor. Halbuki ana fiyat zaten 1000 lira."

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılan müracaatlar sonucunda onaylanan ve 3 ayda bir güncellenen rutin fiyat tarifesi kapsamında biletlere yüzde 30 oranında artış geldiği bildirildi. Bu güncelleme ile birlikte, daha önce 1000 lira olan İstanbul-Ankara hattı otobüs bilet fiyatı 1300 liraya yükseldi. Özcan, bu artışın doğrudan bayram dönemiyle ilişkili olmadığını, dönemsel maliyet tarifesi olduğunu vurguladı.

KORSAN TAŞIMACILIK VE DENETİM UYARISI

Bayram yoğunluğunu fırsat bilen korsan taşımacılığa karşı yola çıkacakları uyaran TOFED Başkanı, yolcuların otogarlardaki belgeli firmaları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Kahvehane veya belirlenmemiş noktalardan kalkan, tek şoförle çalışan minibüslerin büyük risk taşıdığını belirten Özcan, emniyet ve jandarma ekiplerinden şu denetimleri sıkılaştırmasını talep etti:

Şoförlerin SRC belgeleri ve taşıma evraklarının kontrol edilmesi,

T1 belgeli otobüslerin belirlenen güzergah dışına çıkıp çıkmadığının takip edilmesi.

KOMİSYON ORANLARI VE KÖPRÜ GEÇİŞLERİ

Otobüs işletmecilerinin dijitalleşme ve şehir içi lojistik konularındaki talepleri de yer aldı:

İnternet üzerinden bilet satışı yapan platformların yüzde 10-15 arasında yüksek komisyon almasının yazıhaneleri kapanma noktasına getirdiği belirtildi. Sektörün sürdürülebilirliği için bu oranların yüzde 5-6 seviyesine çekilmesi önerildi.

Otobüslerin 23.00 ile 06.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanmasına izin verilmesi istendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğunun araçlara günde yüzlerce kilometre fazladan yol yaptırdığı ifade edildi.

Esenler Otogarı'nda her firmanın ayrı servis işletmesi yerine, havalimanlarındaki "HAVAİST" modeline benzer ortak bir toplu taşıma sistemine geçilmesi ve Anadolu Yakası’na büyük bir otogar inşa edilmesi gerekliliği vurgulandı.