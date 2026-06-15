İstanbul’da ortalama kira 42 bin TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi gündemine ilişkin yaptığı son açıklama, sokaktaki ekonomik gerçeklerle yüzleştiğinde büyük bir çelişkiyi ortaya çıkardı. Şimşek, dar gelirli yurttaşların maaşlarının yüzde 77'sinin kira, gıda ve ulaştırma harcamalarına gittiğini belirtti. Bu hesaba göre, gelirin kalan yüzde 23'lük kısmı tasarrufa ayrılabiliyor. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Şimşek, "Kira konut yani bir kalem, gıda ikinci kalem, ulaştırma üçüncü kalem. En düşük gelir itibarıyla kesimlerde yüzde 77'ye tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

BAKANIN HESABI BAŞKA, SOKAĞIN GERÇEĞİ BAŞKA

Bakan Şimşek'in hesaplamasına göre, 28 bin 75 TL olan asgari ücretin yüzde 77'sine denk gelen 21 bin 617 TL ile bir yurttaşın kira, gıda ve ulaşım masraflarını karşılaması gerekiyor. Ancak açıklanan son raporlar ve piyasa verileri bu tabloyu doğrulamıyor. İstanbul'da ortalama kira bedeli 42 bin TL'ye yükselmiş durumda. Bu rakam, asgari ücretin tamamının bile kiranın ancak bir kısmını karşılamaya yettiğini gösteriyor.

Duruma tepki gösteren bir yurttaş, "Kiranın parasını karşılamıyor asgari ücret. Bırakın yemeği, içmeyi, konaklamayı şu anda... Herkesin hali perişan. Marketlerde nerede en ucuzu var, nerede kalitesiz ürün var şu anda Türkiye bunu yiyor" diyerek geçim sıkıntısını özetledi. Bakanın açıklamalarına yanıt veren bir başka yurttaş ise, "Mehmet Şimşek'e bakarsan 10 lira da yetiyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET KİRAYA YETMİYOR

Haziran ayında kiralara yansıyan yüzde 32,24'lük zam oranı, dar gelirli yurttaşların bütçesindeki açığı daha da büyüttü. İstanbul'da ortalamanın altında bir bedelle, 25 bin liraya kirada oturan bir asgari ücretlinin kirası, zamla birlikte 33 bin 60 TL'ye çıkıyor. Bu artışla birlikte sadece kira bedeli, asgari ücreti geride bırakıyor.

Kırk bin lira kira ödediğini belirten bir kadın yurttaş, eşinin emekli olduğunu ve çalışamadığını, geçinebilmek için kendisinin el işi yaptığını anlattı. Birikim yapıp yapamadığı sorulduğunda ise yurttaş, "Gırtlağımıza kadar borçluyuz, neyle birikim yapacağız? Emeklinin cebine girmeden zaten götürüyorlar. Fakir zaten fakir. Hiçbir şey icraat yok" yanıtını verdi.

EMEKLİ KİRAYI NASIL ÖDESİN?

Asgari ücretliler yaşam mücadelesi verirken, emeklilerin tablosu çok daha ağır. En düşük emekli maaşı şu an 20 bin TL seviyesinde bulunuyor. Yılın ilk beş aylık enflasyon verisi yüzde 16,61 olarak kayıtlara geçti. Altıncı ayın verisiyle birlikte emeklilere temmuz ayında yüzde 18 civarında bir zam yapılması bekleniyor. Ancak bu olası zam oranı, yüzde 32,24'lük kira artış oranının neredeyse yarısında kalıyor.

Kendi evi olduğu halde 21 bin TL emekli maaşıyla geçinmekte zorlandığını belirten bir yurttaş, ev masrafı olmamasına rağmen sadece gıda ve ulaşım giderlerinin kendisini zorladığını vurguladı. Yurttaş, muhabirin "Kira olsaydı ne yapardınız?" sorusuna, "Sokakta yatardım" şeklinde cevap verdi.

Now Haber'de ekrana getirilen haberde Bakan Şimşek'in açıklamaları ile piyasa gerçekleri arasındaki uyuşmazlığa dikkat çekilerek, "Acaba Mehmet Bey en son ne zaman kira ödemiş?" sorusu gündeme getirildi.