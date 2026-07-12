İstanbul’da kiralar bir yılda yüzde 40 arttı: Ortalama fiyat 45 bin TL

İstanbul'da yetersiz konut arzı ve sosyal konut projelerinin eksikliği, kiralık daire fiyatlarını çalışan kesimin erişemeyeceği seviyelere taşıdı. Son bir yılda yaklaşık yüzde 40 artan kira bedelleri nedeniyle 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası 45 bin TL'ye yükselirken, krizin çözümü için kamusal adımların atılması gerektiği belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRETİ KATLAYAN KİRA ORTALAMASI: 45 BİN TL

İstanbul'da kiralık konut fiyatlarındaki yükseliş ivmesini koruyor. Son 12 ayda kira bedelleri yaklaşık yüzde 40 artış gösterirken, 100 metrekare büyüklüğündeki bir dairenin ortalama aylık kirası 45 bin TL seviyesine çıktı. Uzmanlara göre, İstanbul'da kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe ise Beşiktaş ve Kadıköy oldu.

Gösterge Değer / Durum Son 12 Aylık Kira Artış Oranı ~ %40 100 m² Daire Ortalama Aylık Kirası 45.000 TL Kira Ortalaması En Yüksek İlçeler Kadıköy, Beşiktaş

YENİ BİNALARDA METREKARE FİYATI 500 TL'Yİ BULDU

Sektör temsilcileri piyasadaki güncel durumu sayısal verilerle ortaya koyuyor. Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, İstanbul’da kiralık konut fiyatlarında son bir yılda ortalama artışın yüzde 40 seviyelerine yaklaştığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Mayıs ayı itibarıyla İstanbul’da kiralık konutlarda metrekare fiyat ortalaması yaklaşık 420 TL, ortalama kira bedeli ise 45 bin TL seviyelerinde. Yeni yapılarda ortalama kira bedelleri 55 bin TL’ye, metrekare kira fiyatları ise 500 TL’ye kadar çıkabiliyor.”

Konut Durumu Metrekare Ortalama Fiyatı Ortalama Aylık Kira Bedeli Genel İstanbul Ortalaması 420 TL 45.000 TL Yeni Yapılar 500 TL 55.000 TL

"SOSYAL KONUT PROJELERİN RESMİ OLARAK HIZLANDIRILMASI GEREKİYOR"

Kira piyasasında kalıcı dengenin sağlanması ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununun çözülmesi için konut arzının artırılması gerektiği vurgulanıyor. Mevcut piyasa koşullarında kiralık daire bulmanın zorlaştığına dikkat çeken Özelmacıklı, atılması gereken adımları şu sözlerle özetledi:

“Sosyal konut projelerinin hızlandırılması ve kiralık konut stokunun güçlendirilmesi kritik öneme sahip. İstanbul’da kiralık daire arzı oldukça sınırlı. Talebi karşılayacak yeterli konut bulunmaması, özellikle merkezi ve dönüşümün yoğun olduğu ilçelerde fiyat baskısının devam etmesine neden oluyor.”