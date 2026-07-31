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Halk TV Ekonomi İstanbul'da cezalar artacak! Yenileri kuruldu

İstanbul'da cezalar artacak! Yenileri kuruldu

İstanbul'da trafik denetimleri sıkılaşıyor. UKOME'nin aldığı kararla 128 yeni noktaya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulacak. Yeni sistemle hem ortalama hız radara takılacak hem de kırmızı ışık ihlalleri daha sıkı takip edilecek.

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İstanbul'da cezalar artacak! Yenileri kuruldu

İstanbul'da trafik ihlallerini azaltmaya yönelik önemli bir karar alındı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) temmuz ayı toplantısında, kent genelinde 128 yeni noktaya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması kararlaştırıldı.

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Yeni sistem kapsamında Avrasya Tüneli ile Beykoz'daki Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar'daki Libadiye Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü giriş ve çıkışlarına ortalama hız tespiti yapan EDS cihazları yerleştirilecek.

İstanbul'da cezalar artacak! Yenileri kuruldu - Resim : 1

Bu noktalarda sürücülerin iki kamera arasındaki ortalama hızları hesaplanarak hız sınırını aşan araçlara cezai işlem uygulanacak.

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UKOME kararı doğrultusunda, İstanbul'un yoğun kullanılan bazı cadde ve kavşaklarına da kırmızı ışık ihlallerini tespit edecek yeni EDS sistemleri kurulacak.

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Yeni kameralarla birlikte trafik kurallarına uyulmasının artırılması ve kazaların azaltılması hedefleniyor.

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YENİLERİ KURULDU

Karar kapsamında İstanbul genelinde toplam 128 yeni noktada EDS sistemi kurulacak.

İstanbul'da cezalar artacak! Yenileri kuruldu - Resim : 5 Böylece hem ortalama hız denetimi hem de kırmızı ışık ihlallerinin elektronik ortamda daha kapsamlı şekilde takip edilmesi sağlanacak.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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