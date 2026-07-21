İstanbul ve Ankara yıllar içinde yukarı kaydı: En yüksek hareket Muğla'da oldu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) verilerine dayanan analiz, 1975-2020 yılları arasında şehirlerin kentsel ağırlık merkezlerinde yaşanan değişimi ortaya koydu.

Prof. Dr. Güven Sak'ın paylaştığı çalışmaya göre göç, sanayileşme, ulaşım yatırımları ve kentleşme süreçleri, şehirlerin büyüme yönünü belirledi. 45 yıllık analizine göre Türkiye'de şehirlerin büyüme yönü önemli ölçüde değişti. Muğla en büyük değişimi yaşadı. İstanbul ve Ankara ise kuzeybatı yönünde büyüdü.

İSTANBUL VE ANKARA YILLAR İÇİNDE YUKARI KAYDI

Analize göre son 45 yılda Türkiye'deki 44 ilin kentsel ağırlık merkezi batıya doğru kaydı. Türkiye'nin iki büyük metropolünde de benzer bir büyüme eğilimi görüldü.

İstanbul'un kentsel ağırlık merkezi yaklaşık 5,4 kilometre batıya ve 3,3 kilometre kuzeye kayarken, Ankara'da ise 2,9 kilometre batı ve 5,3 kilometre kuzey yönünde genişleme yaşandı.

Analize göre her iki şehirde de büyüme ağırlıklı olarak kuzeybatı ekseninde gerçekleşti.

EN YÜKSEK HAREKET MUĞLA'DA OLDU

Araştırmada en dikkat çekici değişim Muğla'da yaşandı. Kentin ağırlık merkezi yaklaşık 7,3 kilometre batıya kayarak Türkiye'de ilk sıraya yerleşti.

Balıkesir ise yaklaşık 7,5 kilometrelik hareketle kuzeye doğru en fazla büyüyen il oldu.

İç Anadolu'nun en büyük şehirlerinden Konya'nın kentsel ağırlık merkezi yaklaşık 4 kilometre güneye kaydı. Böylece Konya, güney yönlü büyümenin en belirgin görüldüğü il olarak öne çıktı.

Genel eğilimin aksine Akdeniz'de bulunan Antalya ve Isparta'nın ise kentsel ağırlık merkezleri yaklaşık 5,5 kilometre doğuya kaydı. İki komşu il, doğu yönlü büyümede ilk sırada yer aldı.