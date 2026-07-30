İstanbul taksilerine yeni yaş sınırı uygulaması getirildi: Kurallar değişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla İstanbul'da ticari taksilerde uygulanan araç yaş sınırları değiştirildi. Yeni düzenlemeyle hem yerli üretim hem de ithal araçlarda ilk alım şartları esnetilirken, kullanım yaşı da artırıldı.

İSTANBUL TAKSİLERİNE YENİ YAŞ SINIRI UYGULAMASI GETİRİLDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, UKOME'de alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre yerlilik katkı oranı yüzde 50'nin üzerinde olan araçlarda ilk alım yaşı 0-2'den 0-5 yaşa çıkarıldı. Bu kapsamda Fiat Egea Sedan, Renault Megane ve Toyota Corolla gibi modeller yer alıyor.

Yerlilik katkı oranı yüzde 50'nin altında bulunan Kia Cerato, Ford Focus, Honda Civic ve Citroen C4X gibi araçlarda ise daha önce yalnızca sıfır kilometre şartı aranırken, artık 0-3 yaşındaki araçlar da taksi olarak kullanılabilecek.

KURALLAR DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeyle tüm taksiler için azami kullanım yaşı 9 yıl olarak belirlendi. Daha önce sarı taksilerde bu süre 6 yıl olarak uygulanıyordu ve bu yaştan sonra araçların İBB'nin tahkuk sistemine girmesi gerekiyordu.

Taksiciler böylece daha uygun maliyetli ikinci el araçları ticari taksiye dönüştürebilecek. Ancak bu durum, yolcuların model yılı daha eski araçlarla karşılaşmasına neden olabilecek.

Buna karşın hususiden ticariye çevrilecek araçların düşük kilometreli olması nedeniyle hem esnaf hem de yolcular açısından avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.

FİAT EGEA SONRASI YENİ DÖNEM

Sektörde en yaygın kullanılan modellerden biri olan Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesi, taksicileri alternatif araç arayışına yöneltmişti.

Yeni düzenlemenin ardından ekonomik fiyatlı ikinci el araçların tercih edilmesinin önü açılırken, Egea'nın uzun yıllar daha taksi olarak kullanılmasının beklendiği ifade ediliyor.

MODEL YILI NASIL HESAPLANIYOR?

Taksiye dönüştürülecek araçlarda yaş hesabı model yılına göre değil, aracın ilk trafiğe çıkış tarihine göre yapılıyor.

Örneğin bugün 2021 model bir aracın taksiye uygun olup olmadığı, 30 Temmuz 2021 ve sonrasında trafiğe çıkıp çıkmadığına göre belirleniyor. 29 Temmuz 2021 tarihinde ilk kez trafiğe çıkan bir araç ise yeni düzenleme kapsamında taksiye çevrilemiyor.

İKİNCİ EL PİYASASI HAREKETLENEBİLİR

İlk alım yaşının yükselmesiyle birlikte yerli üretim ikinci el araçlara talebin artabileceği belirtiliyor.

Taksiye dönüştürülecek araçların zaten sarıya boyanması nedeniyle boyalı ancak ağır hasarlı olmayan otomobillerin de daha fazla tercih edilebileceği ifade edilirken, bu durumun ikinci el fiyatlarını yukarı çekebileceği değerlendiriliyor.

Yasa dışı plaka kiralama girişimlerinde bulunan kişilerin düşük fiyatlı hasarlı araçları satın alıp onardıktan sonra yüksek bedellerle taksicilere satabileceği uyarısına da yer verildi.

Bu nedenle taksi esnafının ikinci el araç alımlarında dikkatli olması gerektiği belirtildi.

PLAKA FİYATLARI DÜŞTÜ

Öte yandan taksi plakalarında da fiyat düşüşü yaşandığı aktarıldı.

Birkaç hafta önce yaklaşık 12 milyon liradan satılan plakaların, son dönemde galericiler tarafından 11 milyon liranın altında satışa sunulmaya başlandığı ifade edildi.