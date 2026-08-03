İstanbul nakliye ücretleri duyanı soğuk soğuk terletiyor

Kentsel dönüşüm çalışmaları, evlilik hazırlıkları ve ev sahibi-kiracı arasında yaşanan uyuşmazlıklar kentteki taşınma hareketliliğini tırmandırıyor. Ancak büyükşehir şartlarında kiralık gayrimenkul bulma zorluğunun yanı sıra taşınma maliyetleri de cep yakıyor.

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA 45 BİN LİRA

Merkez Bankası tarafından sağlanan verilere göre, İstanbul genelinde 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama aylık kira bedeli 45 bin lira seviyesine ulaşmış durumda.

Yasal düzenlemelere göre mülk sahipleri en fazla 3 aylık kira tutarında depozito talep edebilme hakkına sahipken, İstanbul'daki ev sahiplerinin kiralama süreçlerinde ortalama 2 aylık kira bedelini depozito olarak istediği belirtiliyor.

NAKLİYE ÜCRETLERİ SON 2 YILDA YÜZDE 200 ARTTI

Taşınma sürecindeki nakliye kalemleri ise konutun oda sayısına ve eşya hacmine göre farklılık gösteriyor. Kent genelinde 2+1 dairelerin ortalama nakliye taşıma ücretleri 35 bin TL ile 45 bin TL aralığında seyrediyor.

Süreçteki fiyat değişimlerine değinen nakliye firması temsilcisi Ali Bekol, nakliye bedellerinin taşınacak eşyaların yoğunluğuna göre biçimlendiğine dikkati çekti. Şehir içi konut taşıma giderlerinin 65 bin liraya kadar yükselebildiğini ifade eden Bekol, taşıma ücretlerinin son 2 yıllık zaman diliminde yaklaşık yüzde 200 oranında artış kaydettiğini bildirdi.

EMLAKÇI VE TADİLAT MASRAFLARI BÜTÇEYİ BATIYOR

Taşınma faturasındaki en yüksek harcama kalemlerinden birini de emlak komisyonları oluşturuyor. Aylık kiralama bedeli 45 bin lira olan bir konut için yaklaşık 50 bin lira tutarında emlakçı komisyonu ödeniyor.

Yeni bir eve geçişte kaçınılmaz hale gelen boya ve küçük çaplı tadilat harcamalarının maliyeti ise ortalama 30 bin lira seviyesinde hesaplanıyor.