İstanbul fiyatları belli oldu: Kilosu 47 liraya da var 2 bin 181 liraya da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali verilerine göre, haziran ayında İstanbul'da 85 farklı su ürünü satışa sunuldu.

Toplam 682 ton deniz ürününün işlem gördüğü halde balık fiyatları dikkat çekerken, aylık satışlarda levrek ilk sıraya yerleşerek hamsiyi geride bıraktı. Yaz aylarının gelişiyle sıcaklık artışları ve av yasağı kültür balıklarına yöneltti.

İSTANBUL FİYATLARI BELLİ OLDU

Haziran ayında Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 106 ton 41 kilogram levrek satıldı. Böylece levrek, toplam satışların yüzde 15,55'ini oluşturdu.

Levreği sırasıyla 90 ton 396 kilogramla çipura, 86 ton 397 kilogramla somon, 72 ton 377 kilogramla sardalya, 50 ton 931 kilogramla hamsi, 40 ton 799 kilogramla istavrit, 37 ton 39 kilogramla tekir, 20 ton 291 kilogramla kefal, 16 ton 404 kilogramla granyöz ve 16 ton 82 kilogramla mırlan izledi.

Haziran ayında en fazla satılan levreğin ortalama kilogram fiyatı 380,56 lira olarak kaydedildi.

Diğer öne çıkan ürünlerin ortalama kilogram fiyatları ise şöyle:

Çipura: 335,75 TL

335,75 TL Somon: 210,49 TL

210,49 TL Sardalya: 113,18 TL

113,18 TL Hamsi: 80,61 TL

80,61 TL İstavrit: 125,76 TL

125,76 TL Tekir: 234,13 TL

234,13 TL Kefal: 47,51 TL

47,51 TL Granyöz: 284,83 TL

284,83 TL Mırlan: 375,07 TL

KİLOSU 47 LİRAYA DA VAR 2 BİN 181 LİRAYA DA

Haziran ayında Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde kilogram fiyatı en yüksek deniz ürünü 2 bin 181 lira ile ıstakoz oldu.

Istakozu sırasıyla kilogramı 2 bin 81 lira olan böcek, 1.376 lira ile sinarit, 1.333 lira ile dülger, 1.285 lira ile lahoz, 1.119 lira ile lüfer, 994 lira ile deniz levreği, 980 lira ile barbunya ve pisi, 883 lira ile kırlangıç takip etti.

Öte yandan, en düşük ortalama kilogram fiyatı ise 47,51 lira ile kefalde görüldü. Böylece İstanbul'da haziran ayında deniz ürünlerinde kilogram fiyatları 47 liradan 2 bin 181 liraya kadar uzanan geniş bir aralıkta oluştu.