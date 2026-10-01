İstanbul enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Eylül 2026 dönemine ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerini açıkladı. İstanbul'da perakende fiyatlar eylülde aylık bazda yüzde 2,11 arttı.

İstanbul Ticaret Odası 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde, 2026 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 33,55 olarak gerçekleşti.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI YÜZDE 1,96 ARTTI

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve ağustos ayında yüzde 2,50 artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, eylülde yüzde 1,96 yükseldi. Toptan eşya fiyatlarında eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 25,90, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 23,11 oldu.

Eylül ayında toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 6,56, Madenler grubunda yüzde 4,99, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 4,89, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 4,15 ve Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 1,31 artış görüldü.

Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,68 azalış kaydedilirken, Mensucat grubunda herhangi bir değişim görülmedi.

MADENLERDE YILLIK ORTALAMA ARTIŞ YÜZDE 40'I AŞTI

Yıllık ortalama bazda Eylül 2026'da gruplar itibarıyla artış Madenlerde yüzde 40,11, Gıda Maddelerinde yüzde 27,60, Yakacak ve Enerjide yüzde 24,79, İnşaat Malzemelerinde yüzde 23,97, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 15,20, Mensucatta yüzde 13,47 ve Kimyevi Maddelerde yüzde 9,97 olarak gerçekleşti.