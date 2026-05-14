İstanbul Altın Rafinerisi sahibinin 829 yıl hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi merkezli yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı.

Kamu desteğini haksız yere almak için usulsüz dış satım (ihracat) yaptığı iddia edilen, aralarında İstanbul Altın Rafinerisi'nin de bulunduğu 31 kuruluş mali açıdan sorumlu ilan edildi.

İstanbul Altın Rafinerisi'nin sahibi Özkan Halaç'ın da içinde bulunduğu 44 kişi ise şüpheli olarak yargılanacak. 9 Ekim tarihinde demir parmaklıklar arkasına gönderilen Halaç'ın, 1 Nisan 2026 tarihinde ev hapsi kararıyla tahliye edildiği bilgisi de yargı belgesine girdi.

ALTIN RAFİNERİSİ SAHİBİNE "ÖRGÜT LİDERLİĞİ" SUÇLAMASI

Adli makamlarca hazırlanan iddianamede, Özcan Halaç’ın tüm organizasyonu sevk ve idare eden yapı lideri olduğu iddia edildi. Suç organizasyonunda görev paylaşımı ise şu şekilde detaylandırıldı: Erkam Halaç, elde edilen haksız kazançla alınan arazilerin alım-satım ve kamulaştırma süreçlerini yönetti. Bülent Halaç ve İbrahim Sontur’un ise çarkın işlemesi için kamu görevlilerine yönelik rüşvet faaliyetlerini organize ettikleri öne sürüldü.

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre yapının diğer isimlerinden Erman Dönmez’in kuruluşların sınır ötesi işlemlerini ve dış ticaret akışını takip ettiği, Serdar Saraç’ın ise kayıt dışı süreçleri yönettiği belirtildi. Ayşen Esen ve Nasuh Göçmen’in şirketlerin genel idaresi ile altın giriş-çıkışlarının denetimini yaptığı, Özcan Halaç’ın akrabası Mehmet Bora Tütüncüoğlu’nun ise Halaç’ın yokluğunda tam yetkiyle hareket ettiği kaydedildi. Cenk Kocaktüfek’in ise suçtan elde edilen paranın aklanması için paravan nitelikli şirketlerin kurulumunu üstlendiği ifade edildi.

KARI KOCA EL ELE HAYALİ İHRACAT ÇARKI

İddianamedeki yapı şemasında Özcan Halaç lider, eşi Zeynep Başak Halaç ise yönetici konumunda bulunuyor. Çiftin, tanıdıkları isimler üzerine kurdurdukları paravan işletmeler vasıtasıyla “Altın Bileşenleri” ve “Kolloidal Altın” başlığı altında, aslında gerçekleşmeyen bir dış satımı varmış gibi gösterdikleri savunuldu.

İstanbul Altın Rafinerisi Genel Müdürü Ayşen Esen de şemada yönetici sıfatıyla yer alırken; dış satım beyanlarının kurgulanması ve döviz destek müracaatlarını organize etmekle suçlanıyor.

DEVLETİN TEŞVİĞİNE GÖZ DİKTİLER

Yargı belgesine göre, İstanbul Altın Rafinerisi ve bağlantılı şirketler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) 15 Ekim 2024 tarihli ‘Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı'nı suistimal etti.

Ülkeye döviz sokan gerçek ihracatçılara verilen yüzde 3’lük nakdi desteği ele geçirmek için kurgusal bir mekanizma işletildiği saptandı.

İTHAL ALTIN ERİTİLDİ "İŞLENMİŞ" DİYE YUTTURULDU

Haksız kazancın yöntemi ise oldukça çarpıcı: Sınır ötesinden getirilen ham altınlar, yurt içindeki ocaklarda sıvı hale getirildi. Ardından asit çözeltileriyle karıştırılarak "işlenmiş ürün" süsü verildi. Bu yolla kağıt üzerinde "değerli maden" haline getirilen altınlar yasal yollardan tekrar sınır dışına çıkarıldı ve haksız bir döviz geliri beyan edilerek devletten teşvik tahsil edildi.

KAMUNUN CEBİNDE 12,5 MİLYON DOLARLIK DEV DELİK

Tam 27 ayrı suç eyleminin anlatıldığı iddianamede, bahsi geçen şirketlerin bu yöntemle 543 milyon 634 bin dolarlık bir dış satım hacmi oluşturduğu kaydedildi. Bu meblağ üzerinden devletin sağladığı yüzde 3’lük destekle kamunun tam 12 milyon 537 bin dolar zarara uğratıldığı tescillendi. Özcan Halaç’ın eski çalışanları veya yakınları üzerine kurulan bu şirketlerin hiçbir ticari faaliyetinin olmadığı, tamamının sadece devlet desteğini hortumlamak için kurulduğu belirlendi.

Özellikle Ekim 2024’ten sonra, teşvik talimatı çıkar çıkmaz birçok şirketin aynı adreste ve kısa sürelerde faaliyete geçirilmesi dikkat çekti.