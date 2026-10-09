İspanyol moda devi Türkiye'de 3 mağazayı duyurdu

İspanyol moda markası Mango, İstanbul'da üç yeni mağaza açtığını ve Türkiye'de toplam mağaza sayısını 80'e yükselttiğini duyurdu. Yeni mağazalar İstanbul Havalimanı yakınındaki Florentia Village, İstanbul Koru Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki İstanbul AVM'de hizmete girdi.

'2026 HEDEFİNE DOKUZ AYDA ULAŞILDI'

Son mağaza açılışıyla Türkiye'de 80'inci satış noktasına ulaşan Mango, 2026 yılı için belirlediği büyüme hedefini dokuz ayda yakaladığını açıkladı. Üç yeni mağaza açılışıyla 50'nin üzerinde yeni istihdam sağlandığı kaydedildi. Şirket açılışların, "Mango'nun farklılaşan değer önerisini güçlendirmeyi, büyüme ivmesini sürdürmeyi ve mevcut mağazaları ile online kanalındaki satışlarını artırmayı hedefleyen 4E 2024–2026 Stratejik Planı kapsamında" olduğunu belirtti.

MARKANIN KÜRESEL CİROSU ARTIŞTA

Mango, 2025 yılında global cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 13 artırarak 3,8 milyar Euro'ya çıkardı. Sabit döviz kurlarıyla bu artış yüzde 16 oldu. 2026'nın ilk yarısında ise global gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artışla 1,852 milyar Euro'ya ulaştı. Sabit döviz kurlarıyla artış yüzde 10,7 olarak gerçekleşti. Türkiye, markanın dünya genelinde en güçlü performans gösteren ilk beş pazarı arasında bulunuyor. Şirket, 2025 yılını Türkiye genelinde toplam 40 bin metrekareyi aşan 70'in üzerinde satış noktasıyla tamamladı. Mango, 1997'den bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor.