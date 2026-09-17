İSO verileri tekstilde talep baskısını ortaya koydu: Siparişler 40,5’e geriledi

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye Sektörel PMI Ağustos 2026 sonuçları, tekstil sektöründe yılın üçüncü çeyreğine ilişkin zayıf bir tablo ortaya koydu. Temmuz ayında 48,0 seviyesinde bulunan Tekstil Ürünleri PMI, ağustosta 44,1’e geriledi. Endeksin 50 seviyesinin altında bulunması, sektörde faaliyet koşullarının daraldığına işaret etti.

Alt göstergelerdeki gerileme de talep tarafındaki baskının üretime yansıdığını gösterdi. Yeni siparişler endeksi bir ayda 46,0’dan 40,5’e düşerken, üretim endeksi 48,3’ten 43,3’e geriledi. Yeni ihracat siparişleri 43,3 seviyesinde kalırken, istihdam endeksi 50,5’ten 47,1’e indi.

Firmaların mal alım miktarını gösteren endeksin 38,8’e gerilemesi ise üreticilerin yeni döneme ilişkin daha temkinli hareket ettiğini ortaya koydu.

“SİPARİŞ GÖRÜNÜRLÜĞÜ ÜRETİM KARARINI BELİRLİYOR”

Verileri değerlendiren tekstil üreticisi Baran Başboğa, sektördeki mevcut tablonun yalnızca üretim rakamları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Başboğa, “Bugün tekstilcinin temel meselesi fabrikada üretim yapabilmekten çok, üretim hattını önümüzdeki aylarda hangi siparişle ve hangi kapasitede çalıştıracağını öngörebilmek. Yeni sipariş endeksinin 40,5’e kadar gerilemesi bu nedenle önemli” dedi.

Sipariş görünürlüğünün zayıflamasının üreticilerin kararlarını doğrudan etkilediğini belirten Başboğa, hammadde alımı, istihdam, stok yönetimi ve yatırım kararlarında daha ihtiyatlı bir yaklaşımın ortaya çıktığını ifade etti.

“SORUN KAPASİTEDEN ÇOK TALEBİN SÜREKLİLİĞİ”

İSO verilerinde mal alım miktarının 38,8’e gerilemesinin de sektördeki temkinli yaklaşımı desteklediğini belirten Başboğa, üretim kapasitesinin tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Başboğa, “Üretici açısından kapasitenizin olması tek başına yeterli değil. O kapasiteyi sürdürülebilir biçimde dolduracak sipariş akışına ihtiyacınız var. Talep zayıfladığında müşteriler daha düşük adetlerle, daha kısa vadeli ve fiyat konusunda çok daha hassas hareket ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tekstilde üretimden önce siparişlerin seyrine odaklanılması gerektiğini belirten Başboğa, siparişlerdeki zayıflığın devam etmesi halinde bunun hammadde tedarikinden çalışan sayısına, yatırım kararlarından ihracat fiyatlamasına kadar birçok alanda etkili olabileceğini kaydetti.

“REKABET ARTIK FİYATIN ÖTESİNE GEÇTİ”

Küresel tekstil pazarında alıcı davranışlarının değiştiğine dikkat çeken Başboğa, Türkiye’nin hızlı üretim, kısa termin süreleri, esnek sipariş yönetimi ve Avrupa pazarlarına yakınlık gibi avantajlarını daha etkin kullanması gerektiğini ifade etti.

Başboğa, “Tekstil sektöründe rekabeti yalnızca kimin daha düşük fiyat verdiği üzerinden okumak doğru değil. Alıcı artık fiyat kadar hızlı teslimatı, değişen talebe uyum sağlayabilmeyi ve tedarik sürekliliğini de değerlendiriyor” diye konuştu.

Türkiye’nin bu alanlarda önemli bir üretim tecrübesine sahip olduğunu belirten Başboğa, sipariş tarafındaki daralmanın tersine çevrilebilmesi için söz konusu avantajların yeniden güçlü bir rekabet unsuruna dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Ağustos verileri, tekstil sektöründe önümüzdeki dönemin temel gündeminin yalnızca üretim miktarı olmayacağını gösterdi. Yeni siparişlerin seyri, sektörün üretim, istihdam ve yatırım kararlarının yönünü belirleyen kritik göstergelerden biri olacak. (ANKA)