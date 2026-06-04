İslam Memiş'in yatırım sepeti şaşırttı: Altın beklerken ters köşe yaptı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda artan savaş gerilimi, merkez bankalarının fiziki altın talebi, geçtiğimiz yılı altından da yüksek getiri ile kapatan gümüşün potansiyeli ve kripto varlıklardaki sert dalgalanmaları değerlendirdi.

Piyasalarda teknik analizlerden ziyade jeopolitik beklentilerin fiyatlandığını savunan Memiş, "fiyat değil miktar" yaklaşımını vurgulayarak nakit varlığı olanlar için kritik bir yatırım sepeti paylaştı.

İSLAM MEMİŞ'İN YATIRIM SEPETİ ŞAŞIRTTI

Küresel belirsizlik döneminde tek bir yatırım aracına bağlı kalmanın riskli olduğunu ifade eden Memiş, elinde nakdi olan yatırımcılar için şu dağılımı önerdi:

%50 Gümüş

%25 Altın

%25 Bitcoin

Memiş, bu stratejinin hem değerli metallerdeki yükselişi yakalamayı hem de kripto paralardaki ani hareketlere karşı sermayeyi korumayı amaçladığını söyledi. Piyasaların yönünü ise NATO toplantıları ve ABD seçim süreci gibi kritik jeopolitik gelişmelerin belirleyeceğini sözlerine ekledi.

ALTIN BEKLERKEN GÜMÜŞLE TERS KÖŞE YAPTI

Yatırımcıların odağı altın üzerindeyken Memiş, gümüş tarafındaki potansiyelin daha yüksek olduğunu belirterek şaşırttı.

Gümüşün ons bazında 96 doları hedeflediğini, gram gümüşün ise yıl sonuna kadar 145-150 TL bandına ulaşabileceğini söyleyen Memiş, mevcut seviyelerin hâlâ bir "toplama alanı" olduğunu vurguladı.

105-108 TL seviyeleri ve altındaki fiyatların önemli bir alım fırsatı sunduğunu belirten uzman, orta vadede gümüşün altından daha fazla konuşulacağını savundu.

ALTINDA HEDEF 10 BİN TL BANDI

Altın fiyatlarında yükseliş beklentisini sürdüren İslam Memiş, ons altın için 5 bin dolar sınırının aşılmasıyla birlikte 5 bin 880 dolar seviyesinin test edilebileceğini öngördü.

Yurt içi piyasalarda ise gram altının uzun vadeli projeksiyonda 8 bin TL ve devamında 10 bin TL ile üzerindeki rakamları görebileceğini ifade etti.

Memiş’e göre, kısa vadeli geri çekilmeler yaşansa da ana hikâyede yön yukarı seyretmeye devam ediyor.

BİTCOİN'DE 100 BİN DOLAR SENARYOSU

Kripto para piyasasını "manipülasyon fiyatlaması" üzerinden okuyan Memiş, Bitcoin için aşağı yönlü risk sınırını 55 bin dolar olarak işaret etti.

Ancak yukarı yönlü trendde orta vadeli hedefin 100 bin dolar ve üzeri olduğunu dile getirdi.

Kendi pozisyonlarında şu an için zarar olduğunu ancak sepet stratejisi sayesinde bu durumu diğer varlıklarla dengelediğini belirtti.