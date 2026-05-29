İslam Memiş 'büyük fırsat' dedi, altın zamanı açıkladı!

Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik riskler, İran’ın askeri hamleleri ve ABD cephesinden gelen sert açıklamalar geleneksel ve dijital varlıklarda taşları yerinden oynattı.

Küresel siyaset ve ekonomideki tansiyonun yükselmesiyle petrol fiyatları yönünü yukarı çevirirken; altın, gümüş, euro ve kripto para piyasalarında sert satış baskıları yaşandı. Yaşanan bu finansal dalgalanmayı değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, emtia fiyatlarında gözlenen sert geri çekilmelerin kalıcı olmadığını vurgulayarak; düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve birikimini değerlendirmek isteyenler için tarihi bir alım fırsatı doğduğunu ilan etti.

"SAVAŞ MANİPÜLASYONU VAR, FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN"

Uluslararası piyasalarda ons altının gün içinde 4.400 dolar seviyesinin altına sarkarak 4.380 dolara kadar gerilediğini belirten İslam Memiş, haftanın başında test edilen 4.580 dolar direncinin ardından savaş kaynaklı açıklamalarla 4.480 dolarlık kilit desteğin aşağı yönlü kırıldığına dikkat çekti. 4.400 dolarda dengelenen ons altında yeni güçlü desteğin 4.300 dolar, direncin ise yeniden 4.580 dolar olduğunu ifade eden Memiş, gram altın yatırımcıları için adeta "çifte bayram" yaşandığını savundu:

"Altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar, bayramdan sonra yine ucuz altın alma şansını elde edecekler. Bayramdan sonra gönül rahatlığıyla o ucuzdan altınlarını alıp ya borçlarını ödeyecekler ya da düğün için altın ihtiyaçlarını giderecekler. Ben altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmasını beklemiyorum. Bunlar fırsattır, savaş manipülasyonudur ve her zaman olacak şeyler değildir. O yüzden 2026 genel itibarıyla toplama yılıdır. Al, topla, kenara koy. Fiyata değil miktara odaklan ve miktarını artır."

BORSA İSTANBUL VE DOLAR İÇİN YENİ BANT ARALIKLARI

Borsa İstanbul'un (BIST 100) mayıs ayını yüzde 1,64’lük kayıpla 13 bin 662 puandan tamamladığını anımsatan İslam Memiş, endeksteki geniş bantlı dalgalanmanın önümüzdeki süreçte de süreceğini kaydetti. Borsada orta vadede 13 bin puanın altındaki seviyelerin masada kalmaya devam ettiğini söyleyen Memiş, 13 bin puanı destek, 14 bin puanı ise direnç seviyesi olarak izleyeceğini belirtti.

Döviz tarafında ise mayıs ayını 45,90 – 46,00 TL bandında kapatan dolar kurunda yukarı yönlü hareketin kademeli olarak süreceğini ifade eden Memiş, şu öngörülerde bulundu:

"Haziran ayında artık dolar/TL kurunda 46 lira ve üzerindeki rakamları konuşmaya başlayacağız. Yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerine devam eden dolar kurunda yıl sonunda da 50-52 lira bandını takip etmeyi sürdüreceğiz. Euro/dolar paritesinde ise 1.16 seviyesinin altını ucuz görmeye devam ediyorum. Aşağıda 1.1580 destek, yukarıda 1.1780 direnç seviyesi var. Dolar kontrollü şekilde baskılanırken, euro/dolar paritesinin değer kaybetmesiyle euro/TL kuru 53 lira 30 kuruş seviyelerinde düşük kaldı. Paritede yıl sonu hedefim 1.21 - 1.22 seviyesi olduğu için euro kurunda 60-62 lira seviyesini yıl sonuna kadar beklemeye devam ediyorum."

GÜMÜŞ İÇİN DEVASA HEDEF

Gümüş piyasasındaki güçlü yükseliş beklentisinin devam ettiğinin altını çizen İslam Memiş, ons gümüşün yeniden 73,5 dolar seviyesine gerilemesini "muhteşem bir ucuz fiyatlama ve kaçırılmaması gereken bir fırsat" olarak nitelendirdi.

"PARAM OLSAYDI YÜZDE 50'SİYLE ALTIN ALIRDIM"

Gümüşün gram fiyatının şu anda 108,5 lira seviyesinde bulunduğunu, oysa iki hafta önce 117 liraya kadar tırmandığını belirten Memiş, portföy stratejisini ve iddialı rakamsal hedeflerini şu sözlerle paylaştı:

"Bugüne kadar gümüş almamış veya mart ayındaki 61 dolar seviyesini kaçırmış olanlar için bu baskılanma ve bahaneyle gümüşün ons fiyatı tekrar 73,5 dolara geldi. Benim nazarımda muhteşem ucuz. Hedefim 96 dolar seviyesi olduğu için gümüşü sepetimden asla ihmal etmiyorum. Bugün elimde TL'm olsaydı, kesinlikle paranın yüzde 50’siyle altın, diğer yüzde 50’siyle de gümüş alırdım. Gümüşün ons fiyatında 96 dolar, gram tarafında ise 145-150 lira seviyesi hedef konumunda kalmaya devam ediyor."