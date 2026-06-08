İş yeri ve eve kamera taktıranlar dikkat! Ceza yağacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), iş yerleri ve apartman gibi toplu yaşam alanlarında kullanılan güvenlik kamerası sistemlerinde ortak alanlar ile özel kullanım alanlarının sınırlarının çizilmesinde çok hassas davranılması gerektiğini duyurdu.

Kurum, kişisel verilerin yasalara aykırı biçimde işlenmemesi gerektiğinin altını çizerek kurallara uymayan sorumluların ağır idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ilan etti.

KVKK tarafından paylaşılan resmi bildiride, son dönemlerde gerek istihdam alanlarında gerekse apartman ve site benzeri çok konutlu yapılarda, güvenlik kamerası sistemlerinin mevzuata aykırı olarak ve belirlenen meşru amaçların dışına çıkılarak işletildiğine yönelik şikayet ve başvurularda çok ciddi bir tırmanış gözlendiği aktarıldı.

PATRONLARIN DİSİPLİN VE VERİMLİLİK BASKISINA KVKK ENGELİ

Söz konusu mekanlardaki kamera düzeneklerinin kullanımında kesinlikle uyulması gereken hayati kurallar bulunduğuna işaret edilen açıklamada, güvenlik kameralarının yasal sınırları aşarak ölçüsüz bir biçimde kullanılması mercek altına alındı. Patronların veya idarecilerin, "ücretli çalışanların verimli çalışıp çalışmadığını denetleme, iş yeri disiplinini artırma ya da genel kontrol sağlama" gibi gizli ajandalarla kameralara başvurmasının, bireylerin özel hayatının gizliliği hakkına açık bir müdahale olduğu vurgulandı. Bu tip uygulamaların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na tamamen aykırı bir veri işleme faaliyeti doğurduğu açıkça ifade edildi.

İş yerlerinde güvenlik kameraları aracılığıyla yürütülen her türlü kişisel veri işleme sürecinin mutlaka 6698 sayılı kanuna uygun şekilde organize edilmesinin zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, ölçülülük ilkesinin hiçbir şekilde ihlal edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Kamera ağlarının kurulması esnasında ortak kullanım alanları ile mahrem alan ayrımına maksimum özen gösterilmesi istenirken; tuvalet, soyunma odaları, mescit ve dinlenme alanları gibi tamamen kişiye özel ve mahrem sayılan bölgelere hiçbir surette kamera yerleştirilemeyeceği kesin bir dille belirtildi.

KAMERALAR BAĞIMSIZ ALANI GÖSTERMEMELİ

KVKK’nin toplu konutlar, apartmanlar ve siteler için yayımladığı güvenlik kamerası kullanım yönergesinde de yine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na doğrudan gönderme yapıldı. Toplu yaşam alanlarında da mevzuatın ön gördüğü usul ve esasların dışına çıkılmaması gerektiği bildirildi.

Bina ve sitelerde kamera ağları kurulurken orada yaşayan mülk sahipleri ve kiracıların makul mahremiyet beklentilerinin mutlak surette gözetilmesi gerektiğine değinilen açıklamada; ortak alanların milimetrik bir titizlikle seçilmesi, yerleştirilen cihazların dairelerin bağımsız iç mekanlarını görecek şekilde doğrudan daire kapılarının önüne konumlandırılmaması gerektiğinin altı çizildi.

AA'da yer alan habere göre kurum, yayımladığı bildiride şu çok kritik uyarıya yer verdi:

"Güvenlik kamerası sistemleri ile yalnızca sistemin kurulmasındaki amaçla bağlantılı düzeyde kişisel veri işlenmesine ve kamera sisteminin gerekli olduğu ölçüde teknik özellikler barındırmasına, yüz tanıma, ses kaydı gibi özel hayata müdahale teşkil eden özellikler barındırmaması gerekir."

MEVZUATA AYKIRI HAREKET EDENLERE PARA CEZASI YAĞACAK

Mevzuatta belirtilen yasal sınırları aşan ve hukuka aykırı kamera kullanan sorumlular hakkında idari cezai süreçlerin işletileceğini belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri sorumlularına yönelik yükümlülükleri hatırlattı:

"Veri sorumluları tarafından ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, yetkisiz erişimin önlenmesi ve muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması gerekir. Aksi takdirde idari para cezası da dahil olmak üzere idari yaptırımla karşılaşılabilecektir."