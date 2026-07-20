İş fikrine para ödenecek: Yapay zekayı gündemine alan girişimcilere 12 ay geri ödemesiz kredi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), teknoloji ve inovasyon eksenli girişimlerin yapay zeka alanında büyümesine ivme kazandırmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Bu kapsamda, teknoloji girişimcileri için GO Dijital Cüzdan tarafından sağlanan Yapay Zeka Kredi Programı başvurularının resmen alınmaya başlandığı duyuruldu.

TEKNOGİRİŞİM ROZETİ ŞARTI

Hayata geçirilen bu programla birlikte, Teknogirişim Rozeti sahibi olan firmaların yapay zeka araçlarına erişim, yüksek performanslı işlem kapasitesi ve güvenli veri depolama gibi temel gereksinimlerinin giderilmesi planlanıyor.

Yapay zeka tabanlı uygulamaların geliştirilme ve entegrasyon evrelerinde hayati bir rol üstlenen veri merkezi hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan söz konusu kredi paketiyle, teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlerin rekabet gücünün yukarı çekilmesi hedefleniyor.

BAŞVURULAR YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

9 Temmuz tarihi itibarıyla başlayan Yapay Zeka Kredi Programı müracaatları, 31 Aralık tarihine kadar kesintisiz olarak kabul edilmeye devam edecek.

Girişimciler başvuru adımlarını KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Kriterleri sağlayan ve başvurusu uygun bulunan işletmeler, tahsis edilen kredi kullanım işlemlerini GO Dijital Cüzdan uygulaması üzerinden yürütecek. Programa dahil olmak isteyen işletmelerin taşıması gereken şartlar; geçerli bir Teknogirişim Rozeti bulundurmak, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak ile aktif ve güncel bir işletme beyanına sahip olmak şeklinde belirlendi.

12 AY GERİ ÖDEMESİZ 5 MİLYON LİRA KREDİ

Uygulamaya konulan kredi programının detaylarına göre, şartları uyan işletmelere 500 bin TL alt limit ve 5 milyon TL üst limit aralığında bir kredi olanağı sunulacak. Verilecek olan kredinin geri ödeme takvimi ise, destek miktarının kullandırılmaya başlandığı tarihten itibaren ilk 12 ay boyunca geri ödemesiz olacak biçimde tasarlandı.

Bu bir yıllık ödemesiz dönemin tamamlanmasının ardından işletmeler, kalan borcu 12 eşit taksit halinde ödeyecek.

KREDİNİN KULLANILABİLECEĞİ ALANLAR VE PROTOKOL ŞARTI

Sağlanan bu finansman, teknoloji girişimleri tarafından sadece önceden belirlenmiş gider kalemlerinin karşılanmasında kullanılabilecek.

Bu kalemler arasında; GPU, CPU ve RAM gibi yüksek performanslı işlem kaynaklarının temin edilmesi, güvenli veri depolama hizmetlerinin alınması, yapay zeka veri merkezi hizmetleri ve yapay zeka araçları ile platform hizmetleri yer alıyor.

Ancak işletmelerin bu programdan faydalanabilmesi için söz konusu hizmetleri sadece KOSGEB ile resmi protokol imzalamış olan veri merkezlerinden almaları yasal bir zorunluluk olarak şart koşuldu.