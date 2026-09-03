İran krizinden sonra Avrupa'da flaş hamle: Merkez Bankası 86 ton altını Amerika'dan taşıdı
Hollanda Merkez Bankası (DNB), "artan jeopolitik huzursuzluk" gerekçesiyle 86 ton altın rezervini ABD ve Kanada'dan Londra'ya taşıdı. Banka, Londra'daki altın rezervlerinin kriz durumlarında daha hızlı kullanılabileceğini belirtti.
Hollanda Merkez Bankası (DNB), altın rezervlerinin bir kısmını New York ve Ottawa'dan Londra'ya taşıdığını duyurdu. Kararın, "artan jeopolitik huzursuzluk" nedeniyle alındığı belirtildi.
86 TON ALTIN LONDRA'YA TAŞINDI
DNB tarafından yapılan açıklamada, Londra'da tutulan altın rezervlerinin New York ve Ottawa'dakilere kıyasla daha kolay ticaret yapılabilir olduğu vurgulandı. Banka, "Bu, DNB'nin bir kriz durumunda en hızlı şekilde müdahale etmesini sağlar" ifadelerini kullandı. Toplam 86 ton altının taşındığı operasyon, 2026 yılının mart ve ağustos ayları arasında gerçekleştirildi.
DNB BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
DNB Başkanı Olaf Sleijpen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu adımla altın rezervlerinin kullanılabilirliğini artırdık. Altını hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayacağımızı varsayıyoruz, ancak dayanıklılığımızı ve hazırlıklı olma durumumuzu güçlendirmek bu adımı gerekli kılıyor."
ALTIN REZERVLERİNİN YENİ DAĞILIMI
DNB'nin 2025 sonu itibarıyla toplam altın rezervi 612,4 ton olup değeri 72,2 milyar avro (83,7 milyar dolar) olarak hesaplandı. Taşıma işlemi öncesinde bankanın altının yüzde 31,3'ü New York'ta, yüzde 19,7'si Ottawa'da bulunuyordu. Yeni düzenleme sonrasında bu oranlar her iki ülke için yüzde 18,5'e düştü.
LONDRA'NIN PAYI ARTTI
Londra'da tutulan altın oranı yüzde 18,1'den yüzde 32,1'e yükselirken, banka altının yüzde 30,8'ini Hollanda'da tutmaya devam ediyor. DNB, taşıma işleminin kısmen alım-satım, kısmen de fiziksel altın transferi yoluyla gerçekleştirildiğini belirtti.