İran enerjiyle tehdit etti: Altın çakıldı, petrol fırladı

İran Dini Lideri Danışmanı Muhammed Muhbir’in, ülkesinin altyapısına yönelik her türlü saldırının bölgenin enerji tedarik zincirini tamamen yok edebileceğine dair yaptığı sert açıklamalar, küresel piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Bu uyarı, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) geçişinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı ve çevresindeki lojistik hatları üzerindeki tehdidi bir kez daha ön plana çıkardı.

ALTIN FİYATLARINDA ALTI HAFTANIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanıyor. Spot altın onsu 3.973 dolara kadar geriledikten sonra yüzde 0,5 artışla 3.988,20 dolara toparlandı. Ancak bu toparlanma, seansın erken saatlerinde 1 Temmuz'dan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etmesini engelleyemedi. Ağustos teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri ise 3.992 dolar düzeyinde yatay bir seyir izledi.

Yurt içinde ise gram altın, ons altındaki düşüşün etkisiyle bir ara 6 bin lira sınırının altına indi. Türkiye Saati ile (TSİ) 07.15 itibarıyla gram altın 6.043 liradan işlem görüyor.

Altın, ABD'de Haziran ayında enflasyonun yavaşladığına dair verilerin sağladığı desteğe rağmen, bölgede artan tansiyon nedeniyle bu hafta yüzde 3,2 oranında değer kaybetti. Bu gerileme, 1 Haziran'dan bu yana kaydedilen en şiddetli haftalık düşüş oldu.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON UMUDUNU BİTİRDİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasada yaşanan durumu değerlendirirken, tüketici ve üretici enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesine rağmen, petrol fiyatlarındaki sıçramanın yatırımcıların bu olumlu tabloyu kutlamasına engel olduğunu belirtti. Waterer, jeopolitik risklerin varlığını koruduğunu, enflasyon ve tahvil getirilerine yönelik kaygıların altının yükselişini sınırlayan temel unsurlar olduğunu ifade etti.

ABD ve İran arasındaki saldırıların şiddetlenmesiyle birlikte, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının kısıtlanabileceği ve Kızıldeniz rotasının kapanabileceği korkusu, petrol fiyatlarının bu hafta yaklaşık yüzde 12 artmasına neden oldu.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI SİNYALLERİ

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, enflasyonist baskıyı yeniden artırarak Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırma ihtimalini güçlendiriyor. Herhangi bir faiz getirisi sunmayan altın, yatırımcıların daha yüksek getiri sağlayan varlıklara yönelmesi nedeniyle yüksek faiz ortamlarında değer kaybetmeye meyilli.

Dallas FED Başkanı Lorie Logan, yeni ekibinden alenen faiz artırımı çağrısında bulunan ilk isim olurken, FED Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da enflasyonda yakın vadede iyileşme görülmemesi durumunda faiz artışına sıcak bakabileceğini dile getirdi. Piyasa aktörleri, CME FedWatch göstergesine göre Aralık ayında yüzde 73 ihtimalle faiz artışı yapılacağını fiyatlıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE KAYBETTİ

Altındaki düşüşe paralel olarak diğer değerli metallerde de satış baskısı hakim:

Spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle ons başına 55,22 dolara geriledi.

Platin yüzde 0,7 değer kaybıyla 1.605,62 dolara indi.

Paladyum yüzde 0,4 düşüşle 1.244,86 dolara geriledi.