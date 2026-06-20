İnternete zam geldi! Akşam saati mesaj atıp duyurdu

İnternet servis sağlayıcısı TurkNet, GigaFiber ve fiber internet abonelik tarifelerinde ciddi bir fiyat artışına gitti. Yapılan bu değişiklikle beraber kullanıcıların aylık ödeyeceği tutarlar yeniden güncellendi.

AYLIK ÜCRETLER BİN LİRAYA DAYANDI

Şirketin 100 Mbps fiber internet ile GigaFiber paketleri için belirlediği aylık sabit fiyat 699,90 TL seviyesinden 949,90 TL'ye fırladı.

Bununla birlikte, 1000/50 paketinin fiyatı da 200 TL'den 350 TL'ye yükseltildi.

PEŞİN ÖDEME YAPANLARA ESKİ FİYAT FIRSATI

TurkNet'in kullanıcılarına sunduğu 12 aylık peşin ödeme veya 3 aya varan taksit seçenekli kampanyasında ise aylık tarife bedeli 699,90 TL üzerinden sabitleniyor.

Bu ödeme yöntemi tercih edildiğinde yıllık toplam 11.398,80 TL ödemek yerine 8.398,80 TL ödenerek tüketicilere 3 bin TL tutarında bir avantaj sağlanıyor. Ayrıca firmada herhangi bir taahhüt şartı bulunmadığı için, abonelikten ayrılmak isteyen kişiler, kalan aylara ait ücreti hiçbir cayma bedeli ödemeksizin geri alabiliyor.

MEVCUT ABONELERİN DURUMU NE OLACAK?

Şirket yönetimi, halihazırda 12 ay peşin ödeme yapmış olan abonelerine bir bilgilendirme mesajı iletti.

Gönderilen mesajda, 1 Temmuz tarihinden itibaren internet hizmet bedelinin aylık 949,90 TL olarak uygulanacağı belirtilirken, sabit fiyat avantajı sağlayan kampanyadan yararlanan tüketicilerin bu zamdan etkilenmeyeceği açıklandı.